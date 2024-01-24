安樂死｜日醫生不忍漸凍女受苦　助安樂死被判囚兩年半　「長壽對患者只是活受罪！」

安樂死的道德與合法問題一直備受爭議。日本一名醫生於2019年為一名患有漸凍症的女子投藥進行安樂死，被控委託殺人罪。於近日進行的審訊中，被告表示自己無法接受對受苦的病人置之不顧，故在對方主動請求下進行安樂死；控方則指被告並非死者主診醫生，未對方健康狀況掌握透徹，進行安樂死前並未通知死者家屬，做法輕率。

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被告強調死者主動要求安樂死

綜合日本傳媒報道，45歲醫生大久保愉一與曾任醫生友人山本直樹，被控於2019年為患上漸凍症的51歲女患者林優里投藥，並導致對方死亡。大久保愉一被控以委託殺人罪，案件今日（23日）在京都地方裁判法院提堂。

於早前審訊，大久保承認投藥殺害林優里，但就強調目的是為對方圓願；辯護方則指林優里是自行決定接受安樂死，主張大久保委託殺人罪無罪。對此，檢控方認為林優里病情並非已屆末期，且被告並非對方的主診醫生，質疑他並未掌握林優里實際病情。

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稱死者感激自己下手 被告：有準備受罰

至今日，大久保接受盤問時指明白有關行為或觸犯法律，但就認為「距離修改制度（安樂死）尚有很長時間」，自己「無法對身處痛苦當中的病人置之不顧」。他又指明白「安樂死」行為將立即曝光，指行事前已有心理準備受罰。

被問及林優里死前行為，大久保指對方利用鍵盤打出「讓我死」、「多謝」字眼，同時眼泛淚光，認為對方感激他對自己進行「安樂死」。

據報，被告所開設的網誌上多次出現支持安樂死的內容。他答辯時聲稱自己為別人進行安樂死時只會考慮對方意願，又稱「長壽對身患重病的人而言只是活受罪」，強調自己並非隨意殺人。

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控方指被告與死者見面僅16分鐘 質疑病人死期未至

控方指被告並非林優里的主診醫生，僅面對面傾談16分鐘就決定為對方進行安樂死，而且未有讓死者親屬或照顧者得知情況，而是偷偷將藥物直接注入死者胃部，做法輕率。同時，大久保亦被控與另一被告山本直樹，於13年前協助殺害對方的父親。大久保否認指控，山本直樹早前則被判罪成，囚2年半。

據報，林優里離世前多次於社交平台發佈「厭世」帖文，其中一則內容為「再多一刻也無法承受，請讓我安樂死」。被告於帖文留言指「如果不被控告的話我可以幫你」，死者則回應指「請幫幫我」、「請確保我不會再睜開眼」。

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