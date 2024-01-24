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【黎智英案】張劍虹稱黎智英認為美國人需反中情緒　指示英文版《蘋果》英文版毋需平衡報道

社會 13:11 2024/01/24

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壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第5天作供，張指，黎曾表示《蘋果》英文版毋需平衡報道，內容只需支持香港，以及符合《蘋果》觀點。張又指，黎亦提及在新冠疫情後，美國人最需要反中情緒，英文版則能令《蘋果》走向美國，從而令到美國出手制裁中港政府，保護《蘋果》及香港。

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首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今踏入第5天作供，張指，被告黎智英曾於2020年5月10日設立名為「English News」的WhatsApp，《蘋果》於同月推出英文版。張指，黎曾於群組內表示英文版毋需平衡報道，內容只需支持香港，以及符合《蘋果》觀點。

壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

張續指，黎亦提及在新冠疫情後，美國人最需要反中情緒，英文版則能令《蘋果》走向美國，並影響美國的民意以至政治，從而令到美國出手制裁中港政府，保護《蘋果》及香港。

被問及為何《蘋果》英文版毋須平衡報道時，張供稱，黎只想提供「偏黃」的角度予外國讀者，亦只會報道負面的中國新聞，又指《蘋果》英文版的報道較中文版更極端，因為中文版涵蓋不同新聞報道，部份題材會較中性，但英文版則會挑選極端題材翻譯。

張又指，黎覺得中國共產黨政權打壓人權，政權既不透明又沒有誠信，隱瞞新冠疫情，以致疫情蔓延至全世界，因此黎會提供這類型的新聞予讀者，並塑造如此的中國形象予外國，希望給予更多理由予美國，來對中國作出敵對行為。

張又講述黎的助手Mark Simon於英文版的角色，當中包括處理在美國發送消息的方法和渠道、邀請美國官員及政要訂閱英文版，以及聯絡英文版的專欄作家。張又指，黎曾指示Mark Simon 邀請時任美國總統特朗普(Donald Trump)、副總統彭斯(Mike Pence)，以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訂閱英文版。

聆訊今（24日）午續。

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記者：梁錦麟

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