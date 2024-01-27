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精神健康｜心理變態有樣睇？　手部一特徵或見端倪　加拿大研究：關鍵在兩手指

醫生診症室 10:45 2024/01/27

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加拿大一項研究指出，無名指比食指長的人士可能具有更高的心理變態及反社會人格傾向。

不少人都認為心理變態「冇樣睇」，不過加拿大一間研究中心近日發表一項研究報告，結果顯示無名指比食指長的人士，有可能與心理變態、反社會人格障礙有關；研究人員亦指出，胎兒時期接觸的睪固酮及雌激素濃度會直接影響手指長度。

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綜合外媒報道，一個來自加拿大魁北克的研究中心（Centre de Recherche Charles-Le Moyne）邀請了80名參與者接受測試，當中有36名精神健康正常的參與者，另外44名參與者則被臨床診斷患有安非他命使用障礙（AUD）或反社會人格障礙（ASPD），部份參與者甚至2種都有。該項研究結果近日亦刊登在《精神病學研究雜誌》上。

研究人員首先對參與者的右手進行詳細掃描，之後再進行多項心理評估，其中一項為「暗黑三角人格」測驗，評估他們對於自戀、自負及反社會的特徵，分數越高表示參與者具有更高程度的精神病和反社會特徵。

根據研究結果，無名指比食指長的參與者跟精神疾病和反社會人格有明顯的關係。報告指出，與健康正常的參與者相比，患有AUD及ASPD的參與者明顯擁有較低的2D：4D比例（食指與無名指的長短比例，比例較低代表無名指比食指長），而同時患有2種障礙的參與者在所有樣本中擁有最低的2D：4D比例。這些參與者在測試中有較為顯著的黑暗三角人格特徵，亦即比較具有心理變態傾向，反之，食指比無名指長的人則較無心理變態傾向。

手指長度非精神病指標

研究員Serge Brand提到，手指的長短與胎兒時期接觸的睪酮濃度增加及雌激素濃度有關；當胎兒吸收較多睪固酮，就容易出現無名指長過食指的情況。

不過他亦強調，手指長度僅能反映胎兒產前接觸睪固酮與雌激素的含量，無名指長雖然可能與精神病有關聯，但並非絕對指標，不應將之視為一個人無法改變的命運。

精神科醫生：給人感覺有魅力人緣好

網上專欄作家、本港精神科專科醫生益力多醫生(筆名)曾受訪解構「反社會人格」，指出「反社會人格障礙」（Antisocial personality disorder）是人格障礙的一種，他們可能給人一種口齒伶俐、有魅力（superficial charm）、人緣好的感覺，不過其實他們缺乏同理心，為求達到目的會不擇手段，甚至冷酷無情地利用別人，傷害別人後卻沒有一絲內疚感。

他表示，「反社會人格障礙」有下列9項特徵，一般而言患者至少會出現3項或以上：

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「反社會人格障礙」常指兒童或青春期開始，對他人權益不尊重或侵犯的廣泛模式，也就是說會喜歡操控或欺騙他人，並有暴力及違法行為。成人期的特徵則是具攻擊性、不負責任、可能會偷竊、因衝動而性濫交和濫用藥物；他們也因為缺乏耐性，所以經常無法穩定地工作，婚姻生活也鮮見美滿。

至於「反社會人格障礙」的成因，包括先天及後天，有研究指MAOA變異基因與暴力有很大的關聯，若本身遺傳到此基因，加上後天環境因素，如童年時曾被侵犯、虐打，便增加了患上「反社會人格障礙」的機會。

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