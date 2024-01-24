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【虐兒判刑】疑不堪照顧壓力餵子食安眠藥　單親母認虐兒罪判感化1年

社會 13:24 2024/01/24

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疑不堪照顧壓力餵子食安眠藥，單親母認虐兒罪判感化1年。（資料圖片）

36歲單親母疑因患自閉症的7歲兒子在家中塗抹糞便在牆上，向社工透露不堪照顧壓力想殺子，另承認曾餵安眠藥令兒子入睡。母親被捕後解釋沒打算傷害兒子，只求令兒子入住宿舍。單親母早前承認1項虐兒罪，今（24日）於西九龍裁判法院被判12個月感化令。辯方指事主已獲派長期宿位，被告一度解釋餵藥是「冇得揀」，裁判官警告若被告違反感化令，下次將考慮判監。

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被告W.S.N. （36歲，家庭主婦）被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指她於2023年3月至4月期間在九龍深水埗某單位，身為7歲X負有管養、看管或照顧責仼的人而故意虐待X。

辯方求情指，感化報告建議被告接受12個月感化令，並表示X在1月中已獲配匡智會長期宿位，形容本案已正面完結。

裁判官溫紹明問及被告將來的打算，被告稱擬讀課程提升自己，表示對兒子獲派宿位「安心好多」，又稱前往探望時「個仔見到我OK㗎」。

被告又一度解釋自己一心想爭取長期宿位，怪責社工不肯幫忙。裁判官指被告生下兒子，不能怪他人，被告承認能力不足是有錯，但餵藥只是「冇得揀」。裁判官最終依報告建議判處1年感化令，但警告被告若違反感化令，下次將考慮判監。

案情指，被告與7歲兒子X同住，X患有過度活躍症、輕度智障和自閉症。在2023年4月20日，被告發現X在家中的牆壁和地面抹糞，被告當晚發訊息向社工傾訴照顧X感到抑鬱，透露想殺死X，另承認曾餵安眠藥令X入睡。社工同日上門家訪，得知X沒有受傷，並陪他入院檢查。

事件揭發後被告被捕，在警誡下承認曾3度餵X服安眠藥，份量為半粒至1粒半藥丸，以控制X在半夜的行為。被告又承認掌摑和用衣架打子。被告表示無意殺子，只是想令X獲安排入住宿舍。專家指成人每日最多可攝取1粒7.5毫克的安眠藥，小童過度用藥可引致呼吸困難和神智不清。

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記者：陳曉欣

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