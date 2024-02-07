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農曆新年｜年花暗藏寵物中毒危機　誤食水仙、百合恐奪命　盤點20種對貓狗有毒植物

食用安全 08:00 2024/02/07

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臨近農曆新年，相信不少人都準備買年花，擺放家中應節。不過飼養了貓狗的家庭在添置年花時就要多加注意，因為有不少植物都含有毒素，包括水仙花、劍蘭、百合等常見年花。若貓狗不慎誤食有機會導致肚瀉、嘔吐、抽搐、皮膚炎等不適，甚至死亡。

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根據美國愛護動物協會（ASPCA）網站列出多款對狗隻及貓隻有害的植物，當中不乏本港及家居常見植物。因此各位「狗奴貓奴」必須慎選年花和植物，避免寵物觸及植物而發生憾事，本報幫大家整理出以下對貓、狗有毒的常見植物：

10種對狗隻有毒常見植物

傳統年花：

傳統年花有幸福、步步高陞、長壽、富貴等寓意，惟對狗隻而言並非是吉祥之物：

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常見植物：

本港多種常見植物都含有對狗隻有害毒素，飼主擺放植物，或帶愛犬到公園散步時都要加倍注意：

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狗隻進食有毒植物後或有不同反應，中毒程度因狗隻的身體狀況、品種和進食分量而異。如懷疑愛犬誤食有毒植物而出現不適，應儘快求醫，切勿誤信偏方治療，否則可能弄巧反拙。

10種常見毒貓植物

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ASPCA提醒大家，以上所有植物都會令貓隻有不同程度的反應，中毒程度因貓而異，如果懷疑貓隻不慎食用有毒植物，而出現嘔吐等徵狀，主人應立即將貓貓送到獸醫診所，盡快接受專業治療，切忌使用偏方作解毒之用。

而最常見的「殺貓年花」就是水仙和百合，貓貓不慎食用的話，有機會造成食慾不振、嘔吐或腹瀉，嚴重更可導致昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡。

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