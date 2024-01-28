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網絡熱話丨父傳短訊邀兒回家吃蛋糕　港男拒絕後極後悔：好想攬住爸爸

家事百科 18:46 2024/01/28

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父傳短訊邀兒子回家吃蛋糕，港男拒絕後感後悔。

子女畢業工作後，不少人都會選擇搬離家中，享受獨處時光，不過與家人相處見面的時間卻會因而減少。近日有網民在討論區分享，日前收到父親短訊，詢問他周末會否回家吃飯，又指會有蛋糕吃，事主不以為然，回覆「唔返啦」，怎料當日原來是父親生日，事主震驚父親為自己買了生日蛋糕，還提醒他回家吃飯慶祝。網民看後大罵事主不孝，紛紛建議他要請爸爸吃飯「補數」。

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父親買蛋糕邀兒子回家吃飯

該名事主於連登討論區發文，並以「老豆生日買蛋糕比自己食」為題，分享父親生日自己買蛋糕，並邀自己回家吃飯一事。他表示日前收到父親的短訊，詢問他：

星期六返唔返屋企食飯？屋企有蛋糕食。

由於事主以往與家人同住時，父親的工作是運送蛋糕，故不時都會帶蛋糕回家，因此事主對今次的短訊不以為然，便簡單回覆：「唔返啦」。

在回覆訊息的翌日，事主刪除手機照片時，看到往年父親生日時所拍攝的照片，才發現原來周六正正就是父親的生日，而且他也亦早已辭去運送蛋糕的工作，代表「個蛋糕係佢買畀自己」。

事主發現真相後極後悔 網民批：不孝子

事主深感悔意，坦言「我呢一刻好想攬住爸爸」。帖文亦引來大批網民留言，建議事主趕緊回家與父親慶祝，又稱「買個蛋糕突擊殺返屋企比驚喜佢」、「有遲好過無，食返餐飯」、「唔好諗啦，行動啦，請佢出去食餐好嘅！」、「好彩嘅係你今日已經發現到，證明你真係好應該同你老豆慶祝下」。

另外，亦有不少網民指責事主不孝，忘記父親生日，「你個不孝子，慶祝返啦」、「老豆生日都唔記得」、「老豆自己買埋蛋糕你都醒唔起係佢生日你真係要檢討下」、「生女啦，生仔真係無用」。

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責任編輯：王明芳

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