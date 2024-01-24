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狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用

都市病 13:41 2024/01/24

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精神健康問題值得關注！英國一名63歲老翁於路邊自宮，事後被途人發現其倒臥草叢中，下體出血、生命跡象微弱，報警送院搶救後不治。調查人員經調查後，發現老翁曾因頭部受創，患上多種精神疾病；老翁死前曾言「子孫根」已無用處，加上屍體無任何外傷，因此判斷其死因為自宮。本港泌尿外科專科醫生曾指出，男性生殖器官若受到意外或人為創傷，切口或會不齊整，除了影響陰莖及尿道的接駁，亦有機會令傷口受到感染，導致出現各種併發症。

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被途人發現倒臥草叢中

綜合外媒報道，老翁Reginald Alan Roach於去年11月6日早上約8點15分，被一名帶狗散步的退休護士Margaret Webster發現倒臥於一個商業園區附近的田野。

當時Reginald身穿毛衣及慢跑褲，倒臥於草叢中奄奄一息，偶爾發出微弱喘息聲。Margaret拉開他的褲子，發現其鼠蹊位置出血、生命跡象亦逐漸微弱，因此立即報警並進行心肺復甦法（CPR）。

醫護人員趕到現場，證實Reginald下體被割去、出現心臟驟停，情況極為嚴重，隨即將其送位醫院搶救。可惜，Reginald仍於下午1時08分宣告失救死亡。

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交通意外後患上精神病 

據悉，Reginald於年輕時曾於船上工作，22歲因交通意外導致頭部嚴重受創，導致患上精神分裂、反社會等人格障礙等精神疾病，之後便不再工作。

警方事後於聲明中指出，Reginald過去曾於一間酒店露體被捕，被警方登記為通緝犯；因此案發當日，警方查看Reginald相片時，便已認出他。

曾直言「子孫根」已無用處

調查人員憶述指，Reginald因露體被捕後，在聽證會上曾指著自己下半身坦言：

「我現在老了，這東西對我而言已無用處，如果你願意的話，現在可以拿走它。」

當時在場不少人認為他只是開玩笑，惟負責該案件的英國病理學家Dr Brian Rodgers驗屍後指出，Reginald屍體未有發現任何遭受襲擊的證據，亦不見有任何利器造成的外傷，因此判定因死為失血過多導致休克；而驗屍官Kate Robertson經調查後，亦判定Reginald死因並無「第三者」影響，屬於自殺致死。

每年逾5宗 大多被另一半切斷

外科主任醫生Thai Minh Sam指出，該院泌尿科每年接收5至10宗類似病例，除了因精神或精緒問題自我切割外，還有很大部分是被另一半因感情問題切斷。

他指出如遇上同類不幸情況，妥善處理傷口及保存好切斷部分，可令接駁手術成功率提高，並作出以下建議：

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醫生：切口不齊難駁回

本港泌尿外科專科醫生朱永康接受訪問時曾指出，男性生殖器官若受到意外或人為創傷，切口或會不齊整，除了影響陰莖及尿道的接駁，亦有機會令傷口受到感染，導致出現各種併發症。

朱醫生又指，截斷部分若長時間（如超過24小時）缺血，手術成功機會亦會大大降低，故建議發生意外後應立刻進行手術搶救。朱醫生分享，曾有一名精神病病人用剪刀自我切割生殖器，幸短時間內被家人發現，最後由多名醫生合力做手術駁回，惜多年後該病人精神病復發，他再次自殘並將下體棄置。

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