圈中孝女丨郭羨妮發聲明怒轟報道　直斥：我不許任何人污蔑我的父親

▲ 郭羨妮與父親關係要好。

郭羨妮(Sonija)近日在社交網上載與父親合照,透露對方在2023年年底離世,喪父後的Sonija悲痛不已,並留言:「又一個失眠的夜晚 ,兩個月前的二十號, 收到你病危的消息, 馬上趕往加拿大看你, 只是一天的時間, 你便離開了。心仍是痛 ,淚仍在流念你,我親愛的爸爸。」言詞間也感受到Sonija仍然相當傷心。

發聲明澄清

今日(24日)她在網上發文並以「今早起床給這頻道報導氣醒」為題,又發出聲明以正視聽:



本人的父親 1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。

2. 從來沒有跟媽媽離婚。

3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需,以及提供一個溫暖的家。

本人母親一直都是一家庭主婦,照顧家庭,從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。

▲ 郭羨妮發聲明。

因Tsar Pang的短片

YouTube頻道Smart Travel的主持Tsar Pang昨日(23日)上載了一段短片,內容提及Sonija在爸爸離世後的心情,希望她能早日走出傷痛,言談間主持人引述網上傳聞,聲稱Sonija的爸爸因為沉迷賭博,父母還因感情欠佳而試過多次鬧離婚,令她有一個悲慘童年。

因而激怒Sonija,令她罕有發火,並稱過往有很多不同的報導,即使作文作得太誇張,她本人不會一一澄清,但今次實在忍不住:「一直標榜自己會fact check 的Tsar Pang ,亦都像臨記頻道一樣,搬字過紙,又湊成一條影片,令我非常失望。」

▲ 郭羨妮與父親

感情要好

她指父親一生為人正直,白手興家,不斷改善他們的生活條件:「1994年舉家移民加拿大,我與爸爸特別投契,到我生下小女,他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ,因為以前他為了工作,失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月,我也是帶著Kylie去加拿大探望他,而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。」

保護父親

Sonija再指「人已不在,我不許任何人污蔑我的父親」,並要求對方下架短片:「你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎?Please, put yourself in other people’s shoes!沒有根據的報導,你可以選擇不報 ,為何要在人家傷口灑盬???你說我什麼,我可以𠄘受,這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人,這個我不能接受!請下架你給我的禮物,謝謝!」

郭羨妮的經理人亦有轉發留言並說:「請大家正視網絡誤導之問題,未經證實的資訊,請不要再發放,亦不要在當事人傷口上撒鹽,功德無量。知不知道主持妳數分鐘的言論,會讓當事人有幾大困擾? 慎言!」

