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圈中孝女丨郭羨妮發聲明怒轟報道　直斥：我不許任何人污蔑我的父親

娛樂 13:46 2024/01/24

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郭羨妮與父親關係要好。

郭羨妮（Sonija）近日在社交網上載與父親合照，透露對方在2023年年底離世，喪父後的Sonija悲痛不已，並留言：「又一個失眠的夜晚 ，兩個月前的二十號， 收到你病危的消息， 馬上趕往加拿大看你， 只是一天的時間， 你便離開了。心仍是痛 ，淚仍在流念你，我親愛的爸爸。」言詞間也感受到Sonija仍然相當傷心。

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發聲明澄清

今日（24日）她在網上發文並以「今早起床給這頻道報導氣醒」為題，又發出聲明以正視聽：


本人的父親 1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。
2. 從來沒有跟媽媽離婚。
3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需，以及提供一個溫暖的家。
本人母親一直都是一家庭主婦，照顧家庭，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。

郭羨妮發聲明。

因Tsar Pang的短片

YouTube頻道Smart Travel的主持Tsar Pang昨日（23日）上載了一段短片，內容提及Sonija在爸爸離世後的心情，希望她能早日走出傷痛，言談間主持人引述網上傳聞，聲稱Sonija的爸爸因為沉迷賭博，父母還因感情欠佳而試過多次鬧離婚，令她有一個悲慘童年。

因而激怒Sonija，令她罕有發火，並稱過往有很多不同的報導，即使作文作得太誇張，她本人不會一一澄清，但今次實在忍不住：「一直標榜自己會fact check 的Tsar Pang ，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。」

郭羨妮與父親

感情要好

她指父親一生為人正直，白手興家，不斷改善他們的生活條件：「1994年舉家移民加拿大，我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ，因為以前他為了工作，失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月，我也是帶著Kylie去加拿大探望他，而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。」

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保護父親

Sonija再指「人已不在，我不許任何人污蔑我的父親」，並要求對方下架短片：「你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎？Please, put yourself in other people’s shoes!沒有根據的報導，你可以選擇不報 ，為何要在人家傷口灑盬？？？你說我什麼，我可以𠄘受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！請下架你給我的禮物，謝謝！」

郭羨妮的經理人亦有轉發留言並說：「請大家正視網絡誤導之問題，未經證實的資訊，請不要再發放，亦不要在當事人傷口上撒鹽，功德無量。知不知道主持妳數分鐘的言論，會讓當事人有幾大困擾? 慎言！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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