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飛常日誌丨香港國際機場3個小秘密　機場都有幼兒園及大學?

娛樂 13:42 2024/01/24

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《飛常日誌》

香港機場管理局全力協助拍攝，馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧等主演的《飛常日誌》，本周迎來大結局。此劇每集都有演員分享小知識的彩蛋，相當實用。事實香港國際機場多曾獲選為「全球最佳機場」之一，近年積極開拓不少新設施，有些更是意想不到，大家又知道多少呢?

機場都有幼兒園

機場有不少前線和後勤的工作人員，為了方便員工上下班時接送小朋友，機管局於2017年成立第一所機場幼兒園，但由於申請人數眾多，去年便成立第二所幼兒園，名為機場T1幼兒園，為3歲或以下的嬰幼兒提供教育及照顧服務，但只接受在機場工作的員工申請。

機場幼兒園。（經濟日報圖片）

幼兒園位於機場員工綜合大樓地下，佔地逾6,000呎，提供90個學額，服務對象為0至3歲的嬰幼兒，以中文、英文及普通話作為教學語言，全年學費分12期，每月4,045元，合資格的家長可根據學費減免計劃申請資助。

首間民航學院

要想做有型有款的飛機師，香港都有相關課程可就讀。2016年機管局成立香港國際航空學院，是香港首間民航學院，位於機場綜合大樓9樓。

本地都有專業課程成為專業機場人員。

航空學院與本地及海外教育機構、專業組織及業界從業員合作，提供全面的航空相關課程，包括航空夏日營、具實習計畫的課程、專業證書課程及其他獲認證的學術課程、航空運輸管理高等碩士課程等，切合航空專才、剛投身航空業人士、以至有志於航空業發展的青年的需要。

無人商店

機場離港層去年開設首間無人便利店travelwell，相信不少旅客都已曾留意，佔地約80平方米的店舖，設在機場禁區範圍，鄰近天際走廊入口，主要為方便旅客隨時購買旅行必需品，貨品選選擇多元化，一般包裝食品、飲品、特色紀念品、旅行用品等都有，並提供微波爐和餐具可使用。

機場無人商店。

顧客只需輕拍信用卡進入店內，在挑選心儀產品後，無需到收銀處付款便可直接離開。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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