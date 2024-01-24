【垃圾徵費】謝展寰：若有需要可考慮延長垃圾徵費適應期

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（朱永倫攝）

垃圾徵費延至8月1日起實施，環境及生態局局長謝展寰表示，要全民改變生活習慣需要一些時間，6個月的適應期並不短，但政府的目的是要推廣，讓大家學習改變行為，因此若有需要，可考慮延長適應期。

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立法會大會上，謝展寰指，當局留意到近期有內地購物平台，聲稱售賣指定垃圾袋，而有關價格較為便宜。謝指經查證後，確定並非獲授權的零售商。市民不能用來棄置垃圾，已將個案交由海關調查。

選委界議員陳紹雄指出，綠在區區固定回收站嚴重不足，流動回收站又在上班時間營運，令上班族無法回收垃圾。謝展寰回應稱，在宣傳垃圾收費後，回收站的回收量上升1成半，當局已經要求綠在區區營辦商，在法例實施後，增加人手，並研究延長流動回收點的營運時間，便利上班族回收。

另外，提出質詢的立法會議員陳學鋒關注，當局有何措施，應對垃圾徵費實施前，出現棄置垃圾的高峰期。謝展寰表示，以往每年農曆新年前，都會出現垃圾棄置高峰期，食環署會於1月16日起，展開一年一度的歲晚清潔大行動，期間設立超過200個臨時廢物收集站，並增加收集大型垃圾的次數。食環署亦會以多管齊下的方式，包括加強宣傳教育，安排專責執法小隊，進行執法行動。綠在區區方面，當局亦已要求相關團體增加人手，在農曆年廿八延長開放時間，由晚上7時延長至10時。

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記者：趙居逸