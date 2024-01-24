  • 12°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 16:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾徵費】謝展寰：若有需要可考慮延長垃圾徵費適應期

政治 14:04 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

環境及生態局局長謝展寰。（朱永倫攝）

垃圾徵費延至8月1日起實施，環境及生態局局長謝展寰表示，要全民改變生活習慣需要一些時間，6個月的適應期並不短，但政府的目的是要推廣，讓大家學習改變行為，因此若有需要，可考慮延長適應期。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

立法會大會上，謝展寰指，當局留意到近期有內地購物平台，聲稱售賣指定垃圾袋，而有關價格較為便宜。謝指經查證後，確定並非獲授權的零售商。市民不能用來棄置垃圾，已將個案交由海關調查。 

選委界議員陳紹雄指出，綠在區區固定回收站嚴重不足，流動回收站又在上班時間營運，令上班族無法回收垃圾。謝展寰回應稱，在宣傳垃圾收費後，回收站的回收量上升1成半，當局已經要求綠在區區營辦商，在法例實施後，增加人手，並研究延長流動回收點的營運時間，便利上班族回收。 

另外，提出質詢的立法會議員陳學鋒關注，當局有何措施，應對垃圾徵費實施前，出現棄置垃圾的高峰期。謝展寰表示，以往每年農曆新年前，都會出現垃圾棄置高峰期，食環署會於1月16日起，展開一年一度的歲晚清潔大行動，期間設立超過200個臨時廢物收集站，並增加收集大型垃圾的次數。食環署亦會以多管齊下的方式，包括加強宣傳教育，安排專責執法小隊，進行執法行動。綠在區區方面，當局亦已要求相關團體增加人手，在農曆年廿八延長開放時間，由晚上7時延長至10時。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【垃圾徵費】網上流傳短片聲稱指定垃圾袋易爛　環保署：全屬詆毀污蔑嚴厲譴責
18:58 2024/01/21
【垃圾徵費】網上流傳短片聲稱指定垃圾袋易爛　環保署：全屬詆毀污蔑嚴厲譴責
【垃圾徵費】環保署拍片証指定袋「扯極唔爛」　15公升袋能承載18.7磅垃圾
22:37 2024/01/21
【垃圾徵費】環保署拍片証指定袋「扯極唔爛」　15公升袋能承載18.7磅垃圾
【垃圾徵費】謝展寰親自拉扯垃圾袋展示柔韌度　冀公眾接觸實物感安心
17:28 2024/01/22
【垃圾徵費】謝展寰親自拉扯垃圾袋展示柔韌度　冀公眾接觸實物感安心

你可能感興趣

【垃圾徵費】網上流傳短片聲稱指定垃圾袋易爛　環保署：全屬詆毀污蔑嚴厲譴責
18:58 2024/01/21
【垃圾徵費】網上流傳短片聲稱指定垃圾袋易爛　環保署：全屬詆毀污蔑嚴厲譴責
【垃圾徵費】環保署拍片証指定袋「扯極唔爛」　15公升袋能承載18.7磅垃圾
22:37 2024/01/21
【垃圾徵費】環保署拍片証指定袋「扯極唔爛」　15公升袋能承載18.7磅垃圾
【垃圾徵費】謝展寰親自拉扯垃圾袋展示柔韌度　冀公眾接觸實物感安心
17:28 2024/01/22
【垃圾徵費】謝展寰親自拉扯垃圾袋展示柔韌度　冀公眾接觸實物感安心
政治 環境及生態局 海關 謝展寰 陳學鋒 陳紹雄 垃圾徵費 農曆新年 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治