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網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉

休閒消費 14:29 2024/01/24

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港女經痛踎地，稱被男學生用眼神非禮，大鬧港鐵車廂。

非禮勿視？近日網上社交平台流傳兩段影片，一名身穿短褲的港女在港鐵車廂內，破聲大罵一名男學生。從對話中得知，該名港女自稱因經痛不適而蹲在車廂內，期間她認為被男學生用眼神非禮，於是與其男友圍罵男學生。而男學生在二人要求下報警，3人更下車對質，過程中男學生的沉著應對，獲不少網民讚賞。

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據Facebook群組「大埔 TAI PO」網民上載的一段2分多鐘影片，一名穿深藍色外套、短褲的粉頭髮女子，對著一名身穿黑色外套的男學生，以極尖銳的聲線大叫「報警，依家就報警」，又向男學生怒吼：「你睇一眼令我唔舒服！邊間中學？」至於女子的同行男友，也在罵男學生：「望乜呀X樣？」

而男學生相對態度平和，解釋自己只是「睇一眼」，又在港女要求下打電話報警，期間男學生向警方表示，自己身處上水火車站，講述事發經過：「有女人坐在地上，跟住我望一眼…」，未待他講完，港女的男友即插口：「咩叫做坐呀？」此時，港女亦加入對話糾正男學生：

我係踎喺地下！我唔舒服，M痛所以踎喺地下！你性騷擾我！

其後，港女再以高8度近乎破音的聲線，對著男學生破口大罵：「望乜X啊！你知唔知性騷擾嘅定義係咩呀？就係你任何行為，任何語言，任何眼神，令到女方覺得唔舒服、被威脅、被攻擊，就係性騷擾！」她之後更扯高嗓音：「明唔明白！知唔知道！」

男學生勸港女冷靜下來，惟港女卻更生氣地表示：「冷靜乜嘢呀？一個女仔，喺一個地鐵車廂度，被唔禮貌咁望住，有咩感覺呀！」其後列車到粉嶺站，3人協議一同落車待警方到場處理事件，港女一邊步出車廂，一邊繼續講：

一個女仔自己都算，佢有男朋友，你都夠膽望。

3人落車後，有網民在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」分享一段約半分鐘的後續影片，只見3人在粉嶺站大堂對峙，港女欲衝上前與男學生對質，被男友拉開，男學生則嘗試向圍觀人士解釋事發經過：「我頭先望咗佢幾眼，然之後我就同我個friend走咗啦，跟住佢就走過嚟同我講，一過嚟話我性騷擾佢，你地大家覺得有冇問題呀？」男學生又表示，已就事報警，正待執法人員到場。

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影片引來網民熱烈議論，第一段影片的發帖者表示，自己及多名看不過眼的乘客在3人落車後，已尾隨下車幫男學生解圍，而最終「個細路平安」。發帖者又批評該名港女：「個細路應該好大陰影，M到都唔使亂發脾四㗎，全程態度奇差」。

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責任編輯：王明芳

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