  • 12°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肥媽李鼎打大佬丨肥媽拍戲瞓棺材衰足3年　游嘉欣兩句KO拜年親戚麻煩問題

娛樂 14:17 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《肥媽李鼎打大佬》

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）任主持的TVB節目《肥媽李鼎打大佬》在今晚（1月23日）播出最後一集，這集主題為「新春傳統禁忌揭秘」，肥媽和鼎爺配合主題炮製四道賀年菜。

農曆新年有不少傳統習俗，講到年廿八洗邋遢時，鼎爺特別講究：「碌柚葉、黃皮葉加埋豆腐煲水，因為豆腐有啲纖維，就算毛孔入面啲污糟嘢都會搓埋出嚟。」

肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣計劃40歲退休　肥媽鼎爺分享「古早慳錢經」

《肥媽李鼎打大佬》

肥媽提游游拍戲禁忌

肥媽則分享一件不能不信邪的親身經歷：「有一年拍林正英嘅《一眉道人》，我拍完之後蒸糕，嗰年我真係唔發（意指啲糕發唔起），同埋我係瞓棺材底，結果真係衰足3年。」

肥媽又向娛圈新鮮人游游教路：「你第日如果拍呢啲片，第一要攞利是，第二係拜一拜先，真係唔係講笑！」

之後，肥媽再分享新年出埠到美國登台趣事，說：「有一次去到美國移民局，佢話你好紅咩？點解請咗成廿年都係請你，仲叫我即場唱隻歌嚟聽吓。」

最新影片推介：黃心穎專訪

TOPick柴犬追星
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

怕去親戚家拜年

游游笑言，加入娛圈後很怕去親戚家拜年，說：「因為大家對娛樂圈比較好奇，例如會問某某明星個人係點，問好多八卦問題。」她笑言在網上學識以兩句話應對，分別是「關你咩事」和「關我咩事」，之後游游更化身小天使演繹這兩句說話，可愛指數爆標。

來到最後一集，「問題少女」游游繼續講多錯多，激到鼎爺生蝦咁跳，鼎爺說：「梁醒波講過，呢啲叫搭棚竹，包頂包駁。」在旁食花生的肥媽聞言笑到標眼水，場面搞笑。

《肥媽李鼎打大佬》

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
19:01 2023/10/18
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
羅密歐與祝英台丨游嘉欣一拍打戲立即醒神　周嘉洛笑言：我有多年被打經驗
17:06 2023/11/18
羅密歐與祝英台丨游嘉欣一拍打戲立即醒神　周嘉洛笑言：我有多年被打經驗
羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】
14:18 2023/11/13
羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】

你可能感興趣

【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
19:01 2023/10/18
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
羅密歐與祝英台丨游嘉欣一拍打戲立即醒神　周嘉洛笑言：我有多年被打經驗
17:06 2023/11/18
羅密歐與祝英台丨游嘉欣一拍打戲立即醒神　周嘉洛笑言：我有多年被打經驗
羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】
14:18 2023/11/13
羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】
肥媽 鼎爺 游嘉欣 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治