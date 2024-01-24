肥媽李鼎打大佬丨肥媽拍戲瞓棺材衰足3年　游嘉欣兩句KO拜年親戚麻煩問題

▲ 《肥媽李鼎打大佬》

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）任主持的TVB節目《肥媽李鼎打大佬》在今晚（1月23日）播出最後一集，這集主題為「新春傳統禁忌揭秘」，肥媽和鼎爺配合主題炮製四道賀年菜。

農曆新年有不少傳統習俗，講到年廿八洗邋遢時，鼎爺特別講究：「碌柚葉、黃皮葉加埋豆腐煲水，因為豆腐有啲纖維，就算毛孔入面啲污糟嘢都會搓埋出嚟。」

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▲ 《肥媽李鼎打大佬》

肥媽提游游拍戲禁忌

肥媽則分享一件不能不信邪的親身經歷：「有一年拍林正英嘅《一眉道人》，我拍完之後蒸糕，嗰年我真係唔發（意指啲糕發唔起），同埋我係瞓棺材底，結果真係衰足3年。」

肥媽又向娛圈新鮮人游游教路：「你第日如果拍呢啲片，第一要攞利是，第二係拜一拜先，真係唔係講笑！」

之後，肥媽再分享新年出埠到美國登台趣事，說：「有一次去到美國移民局，佢話你好紅咩？點解請咗成廿年都係請你，仲叫我即場唱隻歌嚟聽吓。」

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怕去親戚家拜年

游游笑言，加入娛圈後很怕去親戚家拜年，說：「因為大家對娛樂圈比較好奇，例如會問某某明星個人係點，問好多八卦問題。」她笑言在網上學識以兩句話應對，分別是「關你咩事」和「關我咩事」，之後游游更化身小天使演繹這兩句說話，可愛指數爆標。

來到最後一集，「問題少女」游游繼續講多錯多，激到鼎爺生蝦咁跳，鼎爺說：「梁醒波講過，呢啲叫搭棚竹，包頂包駁。」在旁食花生的肥媽聞言笑到標眼水，場面搞笑。

▲ 《肥媽李鼎打大佬》