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【高才通】孫玉菡：非法手段來港需負刑責及被遣返　正以問卷形式調查來港高才資料

政治 14:40 2024/01/24

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勞工及福利局局長孫玉菡。（朱永倫攝）

新民黨立法會議員何敬康今日在立法會提出質詢，關注高才通成效及如何防止濫用。勞工及福利局局長孫玉菡表示，截止去年底，高才通計劃已經接獲6.5萬宗申請，3000宗被拒，佔5%；5.1萬宗獲批，3.6萬人抵港。孫玉菡指，政府不時有突擊巡查工作，如發現有非法手段來港，申請人需負刑責及被遣返。

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會上，勞聯立法會議員周小松表示，防止計劃計劃被濫用，是成敗的關鍵。他指，內地社交平台廣傳可以透過計劃，來港生小朋友或透過中介公司宣傳，只需每年花費7萬元，可以透過掛扣方法，以虛假的僱傭關係，續簽工作簽證。孫玉菡稱，社交媒體訊息不符事實，會通過不同渠道，向高才清楚講解，在延長簽證時，必須獲得聘用，或在港開設或參與業務。孫又指，政府不時有突擊巡查工作，包括實地核實聘用公司營運模式和財務狀況等，會檢查申請人的資料是否屬實，如發現有非法手段來港，申請人需負刑責及被遣返。

孫玉菡表示，當局正對獲批者來港者，進行跟進調查，以問卷形式了解有關人士的資料，掌握計劃對香港經濟的影響，以及提供協助

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記者：趙居逸

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