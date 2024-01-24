中年好聲音2 丨母抑鬱輕生拒在比賽賣慘　袁思樂活出正能量：要過得快樂

來自單親家庭，母親在自己16歲時跳樓自殺，《中年好聲音2》參賽者袁思樂在這樣環境下成長，不悽慘嗎？

袁思樂說：「我和TVB講，我不想賣慘，真心不覺得自己慘，還覺得自己幾幸福、幾幸運。媽咪好錫我，我可以去外國讀書，就算她早死，親友都好錫我。這些經歷成就了今日的我，做人不會太偏激，要做過開心堅強的人。」

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▲ 參加兩次《中年好聲音》也入圍，袁思樂覺得真的要感恩，她希望將正能量的信息帶給觀眾。（曾耀輝攝）

從小，袁思樂就學會堅強。「我4歲時發噩夢喊，舅父就叫我︰『阿樂，做人要堅強啲，不要經常喊。』阿媽也叫我要開心啲。」雖然她是獨女，但因父母離異，她學會獨立，在別人眼中可以說是「老積」。

「我個人其實很樂觀，母親的抑鬱症令我明白做人要開心，不要鑽牛角尖。」今天她會和女兒說︰「不要因為一個男人而不珍惜自己，每一件事的發生都有它的理由，不會是單方面，自己也有問題。」

如果向好方面看，譬如失戀，她覺得會幫助認清自己，甚麼人適合自己。「不能一起不是誰的錯，是不適合。我也對女兒說，如果和男朋友分手會傷心，但不是你的錯，也不是他的錯，是不適合。」

婚姻美滿需要放大優點

袁思樂16歲時母親自殺，當時她在加拿大讀書。「收到電話時很震驚，但也知道遲早會發生，因為不是第一次，所以有心理準備。對媽咪來說，她經常不開心，覺得這是令她舒服的方法。」

她沒有因此而自暴自棄，但為何能夠那麼正面看事情，袁思樂自己也不明白。「單親家庭對我的影響是不夠安全感，沒有太多自信。」

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上一代婚姻失敗，袁思樂也沒有因此而覺得全部男人都是衰人。「我仍相信愛情，相信婚姻。如果遇到合適的對象，大家可以磨合、可以互相包容，是可以收成正果的。」

她28歲結婚，有兩個女兒。「在單親家庭長大，更想自己有幸福家庭。我覺得婚姻不是單方面，兩個人一起需要有保鮮的動作；女兒還小的時候，我們都會繼續拍拖食飯；也不會只是要人哄我，我也會哄他；吵架也不一定要他就我。」

就好像袁思樂經常無記性，是「失魂魚」。「他也很包容我，所以婚姻最重要是互相包容和欣賞，要放大大家的優點，缺點就要包容一下。」

▲ 因為可能就只此一次機會在紅館演唱，因此袁思樂邀請好朋友撑場，包括佘詩曼。(受訪者提供)

做父母每一階段都要學習

除了努力學習做一位稱職的太太，袁思樂也學習做一位好媽媽。「其實每一個階段父母都要學習用不同形式和子女相處。」

袁思樂續指：「以前她們會覺得我嚴厲，但我不希望她們因為我的威嚴而怕我、甚麼也不和我講，我寧願你有甚麼也會來找我，我可以和你分享、給你意見。我一定不會要求你咁做、咁做，我會聆聽。」

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事實上，袁思樂的教養是成功，雖然大女已23歲，在美國讀書，但仍然經常打電話給媽咪。「她打給我不是有甚麼特別事，而是講下生活點滴、讀書拍拖，甚麼也會講。連我身邊的朋友也覺得奇怪，為甚麼咁大個女還成日打電話俾媽咪。」

以《人間》完美作結

袁思樂自小便很有表演慾，小時候就強迫家人看自己表演唱歌跳舞。曾經參加《全球華人新秀歌唱大賽》入了六強。縱使後來有人叫她去試音，但因為缺乏自信，也沒有去試。

她參加《中年好聲音1》，是唱回當年參加《全球華人新秀》的歌曲——林憶蓮的《沒結果》，可惜因為走音而在100強出局。「我好嬲自己，迫自己不斷睇返條片，要接受自己做得不好才可以再做好啲。」

她從沒有學過唱歌，知道將會有《中2》就去學唱歌跳舞。「機會是留給有準備的人，上次就咁就參加，但我希望今次能well-prepared，所以預備了幾十首歌，但都無用，因為比賽是有主題的。」

▲ （曾耀輝攝）

當《中2》開始報名，她曾問大女的意見。「人生苦悶，一定要俾返excitement自己，你快點去報名啦！細女也是這樣鼓勵我參加。」據袁思樂說，其實有不少《中1》的參賽者想再參加，但都得不到家人的支持。「我覺得參加比賽又不是做壞事，所以不怕人講，最重要自己enjoy。」

可惜她18強止步。「這年紀參加比賽，其實是想做自己喜歡的事，留作紀念，所以沒有特別的期望我一定要去到六強、頭三甲，18強已很開心，如果俾我唱多幾個round更開心，所以如果我喊是因為不捨得個比賽，雖然這幾個月很繁忙，但就是預備一些自己喜歡的東西，而上台每一分每一秒都很有紀念性，很開心、刺激。」

她最後以王菲的《人間》作結，離開《中2》的舞台，自覺當晚表現穩定，沒有太多的遺憾，而且唱到喜歡的歌手的歌，也想將首歌送給女兒聽——「天大地大，世界比你想像中朦朧，我不忍心再欺哄，但願你聽得懂。」

記者：余嫣