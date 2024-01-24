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【大埔車禍】的士剷安全島釀2死8傷司機認誤殺等6罪候判　官質疑「除了要快無其他原因」

社會 14:50 2024/01/24

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的士剷安全島釀2死8傷司機認誤殺等6罪候判，官質疑「除了要快無其他原因」。（資料圖片）

大埔廣福道於2021年8月發生奪命車禍，當時63歲司機駕駛的士沿大埔廣福道行駛時，於行車交通燈紅燈時沒有減慢速度，越線超越已停在前方兩車，剷上安全島撞向正在過路行人，造成兩名男女行人死亡，另有4名男女行人重傷。肇事的士司機今（24日）於高等法院承認2項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。法官質疑被告犯案「除了要快」及個人原因外，看不到有其他原因，辯方表示未能解釋原因。法官將判刑押後至2月22日，其間要求控方確認被告的交通違例紀錄，以及提供相關判刑案例。

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被告莫培華（現年66歲），兩項誤殺罪指被告於2021年8月22日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死鄭鈞海（59歲）及宋婉芬（63歲），即作為1輛市區的士司機，駕駛該的士沿大埔廣福道行駛時，對在該道路近燈柱AE0236使用行人過路處的行人負有謹慎責任，被告違反該謹慎責任，沒有為鄭鈞海及宋婉芬的安全採取合理的照顧措施，即當該的士駛近該行人過路處，而行車交通燈號是紅色時，沒有減慢的士的車速，沒有充分使用或完全沒有使用制動器，沒有把的士轉向右邊，然後切入該道路的對面東行行車綫，以超越停在該行人過路處前的兩部車輛，以及以時速約50公里把的士駛上位於該道路中央的安全島。
 
控罪續指被告違反以上責任，導致的士撞到1枝燈柱、1枝標示及多名身處該安全島的行人，包括鄭鈞海及宋婉芬，並構成嚴重疏忽，以及因其疏忽是導致鄭及宋死亡的主要原因。
 
另4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，則指被告於同日同地，在道路上危險駕駛涉案市區的士，引致兩名女子陳更崧（51歲）及伍美芳（37歲）、男童劉殷喆（4歲）及男子蘇木興（54歲）身體受嚴重傷害。

控方指據運輸署紀錄，被告於2020年及2021年共有3項交通違例紀錄。法官陳慶偉質疑被告於1977年已領有駕駛執照，加上任職司機多年，質疑只有3個違規紀錄，要求控方再作確認。辯方則解釋被告任職私人司機，並替更駕駛的士，維持40多年，一直謹慎駕駛。

辯方求情時指，被告對事件感到自責內疚，希望向死傷者及家屬衷心致歉，望法官判刑時盡量給予扣減。法官問及被告當日「做乜咁做」，辯方表示無法解釋。法官指被告當時「除了要快外，睇唔到其他原因」。

法官續指被告跟隨前車，突然在紅錄燈前抽出於右綫對面車綫行駛。根據報告及案情，被告沒有酒後駕駛，車上亦沒有乘客，除了個人原因外，法官指「完全睇唔到有乜必要」。辯方回應指只能說情況「好唔理想」。法官要求控方就罰則及加刑因素提供案例，將案件押後至2月22日再處理，被告續還押候判。

案情指，案發日為星期日早上約11時，被告駕駛的士於大埔廣福道沿西行線行駛至交通燈位附近，當時行車線為紅燈，被告未有停車，加速超越停在前方的新界的士及私家車，右轉切入對面的東行行車線，以時速約50公里撞向安全島，導致交通燈倒下。

事件中男途人鄭鈞海（59歲）當場死亡，驗屍報告顯示其頭部嚴重受傷，腦組織被擠壓出頭顱腔、胸部及脾臟受傷。另一女死者宋婉芬（63歲）送院後亦翌日不治，身體因多處受傷致死，驗屍報告顯示其頭部嚴重受傷，胸及盆骨等均受傷。兩名死者相信被汽車、燈柱或圍欄等猛力撞擊致死。

另外，4名傷者包括則分別傷及腸臟、盆骨及頭顱等﹐其中伍當時懷孕，至2022年1月誕下兒子。被告於同日被捕，於警誡下拒絕回答有關意外的問題。經檢驗後，被告對藥物和酒精測試結果均呈陰性，而其駕駛之的士機件運作正常。政府化驗師估計，被告於意外前駕駛時速約32公里，其後增加至50或51公里。

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記者：林育慧

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