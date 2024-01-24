繁花｜胡歌穿Giorgio Armani度身訂系列　老上海華麗背後成熱話

對於王家衛的影迷來說，最近不可不看的是由他執導並擔任總監製的電視劇《繁花》，2019年，他曾經在一次在向外表示《繁花》將是《花樣年華》、《2046》的第三部曲，有着《花樣年華》這個金漆招牌，再加上由胡歌擔任男主角，一推出已經成為眾人點，而自去年12月播映以來，由最初反應平平到今天成為國內的話題作，都可見久違了的王家衛這一次又再勝利。

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當然，劇集除了演員了得外，美指方面亦應記一功，早在劇集籌備初期，劇組在上海《新民晚報》刊登「尋物啟事」，向社會徵集90年代上海有關的產物，目的當然是要還原年代風貌。

不過，大家不要誤以為胡歌在劇中身穿的服裝都是遠古年代的舊衣，相反有數套服裝是來自Giorgio Armani Made to Measure系列，身為GA代言人的他穿上品牌的服裝並不意外，但與劇中周遭環境配合得天衣無縫，而且沒半點違和感才是叫人感到厲害。

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其實GA早在2006年就正式開始推出MTM服務，顧客於訂製過程中會經過兩次試身，而曾經選購過MTM的顧客，MTM團隊都會將紙樣保留，方便日後只需選擇布料就可以再次訂造西裝，顧客甚至毋須回到店裏。

此外，少不得的是除了有不同款式的西裝提供訂製外，更備有大量不同面料、鈕釦可供選擇。至於內裡方面，甚至可以挑選擁有Giorgio Armani字樣的內裡以示出自系出名門，男士們想與胡歌看齊，不妨立即到品牌的專門店查詢MTM服務詳情。

產品查詢︰2956 2123

記者：何偉雄