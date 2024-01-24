小曉丨劉俊謙讚金馬史上最年輕影后為天才演員　阿謙承諾做導遊帶林品彤遊香港

▲ 劉俊謙與林品彤（左）在台灣電影《小曉》合作。

劉俊謙早前在台灣與金馬獎史上最年輕影后入圍者暨得獎者林品彤對談，二人曾在台灣電影《小曉》中合作，後者憑該片以僅12歲之齡榮登寶座。阿謙都對她有讚冇彈，直言在合作期間亦沒有把她視為11歲的小朋友，而是當作大人來看待。

阿謙大讚：「她真是在演戲而不是本色演出，根本就是天才型演員。」戲中林品彤飾演患有過動症的小五生周小曉，而阿謙則飾演她的班主任保羅，是位有耐心且善良的老師，意外地成為母女之間的中介者，在她們之間帶來生活上的種種變化。

此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評 謙獲小S點名讚可愛受寵若驚

阿謙做導遊嚐美食

二人對談中阿謙先教林品彤用廣東話自我介紹跟香港觀眾打招呼，再講到林品彤其實跟香港非常有緣，她跟林嘉欣合作首部作品《美國女孩》，再與阿謙一同演出第二部作品《小曉》。

不過林品彤則指從未去過香港，但知道香港有很多美食和景點，大哥哥阿謙承諾若她有機會來港宣傳的話，就會擔起導遊帶她去食魚蛋，一嚐香港地道美食。

林品彤從小愛演戲

談回拍戲，林品彤問阿謙為甚麼想當演員，阿謙坦言只是剛好踏上演員這條道路，他說：「以前比較喜歡做運動，踢足球、打籃球、游泳等，但就因為公開試的成績不是很好，升大學有點困難。後來聽朋友提議去考演藝學院，結果感恩地考上，非本意當演員只是剛好而已。」

反觀林品彤從小到大都很喜歡表演，7歲開始演音樂劇，唱歌、跳舞、演戲通通都會，9歲便接拍首部電影《美國女孩》，從那時起喜歡上拍電影。

今次參演二人分別都有具挑戰性的地方，阿謙先講到：「畢竟是個香港人，講中文（普通話）比較難，而且那時的中文比現在還要更爛，需要花很多時間去唸台詞。比如在香港準備十分鐘的戲，在台灣則要準備兩天。而其中一個演保羅最難的點在於角色的篇幅沒有很多，戲也比較零碎、沒有交代很多背景，等於說要在很短的戲裡讓觀眾看到這個角色以及其不同的面貌。」

難忘水中拍攝

這部戲林品彤拍了一個月，對她來說游泳那場戲很難忘，因為在等的時候一直都在水中玩跟跳舞。

阿謙笑着補充說：「我們上水時皮膚都是皺皺的。大概是因為我們一直都沒有離開那個地方，然後導演拍的時候覺得我們演得很自然，因為我們好像沒有在演，真的在玩。」

另外，林品彤講到：「其中在學校情緒爆炸的戲很難演，因為情緒都很重，要推桌子又要尖叫。難在要建立好那個情緒，前期準備的時候就去看一些關於過動的電影和書，去瞭解他們大概會展露出怎樣的情緒。」

最新影片推介：黃心穎專訪