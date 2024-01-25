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猝死風險｜女傭家中心臟病發　險猝死被救回稱無大礙　女僱主一原因辭退：我是否太冷血

都市病 08:00 2024/01/25

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心臟病猶如計時炸彈，一旦病發後果可大可小。一名內地女傭在工作期間突然心臟病發，事前毫無病徵，甚至做身體檢查亦沒發現異樣。女僱主得悉其病況後，三思後忍痛作出一個決定，事後反思自己是否太冷血。

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過往有心臟病史 工作期間心臟病發

該名女僱主在「小紅書」發文，指上周二（16日）上班期間接到奶奶電話，指家中40多歲的鐘點女傭在工作期間突然心臟病發，出現胸悶、氣促的情況，「聽到的瞬間感覺腦子嗡嗡滴，心裡默唸一百遍千萬不要出甚麼事，趕緊衝回家看情況。」

事主的老爺是醫生，察覺女傭不妥遂替她量血壓，卻因血壓過低而量不到，心率亦跌至50多（正常成人心跳率約每分鐘60至90次），情況非常危急。

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幸好事主趕回家後，女傭情況已經穩定下來，並由朋友陪同下到醫院做後續檢查。女傭透露以往有心臟病史，當時曾做過身體檢查，但無大礙；而這次檢查後亦同樣被告知一切正常，甚至「第二天可以繼續上班」。

一原因決定當日辭退

事主老爺估計女傭患有突發性心臟病，最壞情況可能會猝死。女僱主心有餘悸，怕日後再發生同樣情況不會像這次般幸運，故當天立刻將聘用僅3個月的女傭辭退。她對此感到愧疚和惋惜，指對方人很好，平日勤奮工作；但一想到女傭在國外有兩個女兒，若在工作期間發生不幸，她難以對她們交代，

「一想到她這個身體情況就像一枚定時炸彈，如果出了甚麼問題，這對我們家來說將是不可承受之重。」

網民：命比錢重要

網民在帖文下留言，指女事主的決定是情有可原，如果女傭再次心臟病發，在女事主家去世，後果更不堪設想，「命比錢重要」。女僱主亦表示，女傭曾經透露自己心臟不適，但沒有想到情況如此嚴重，故此寧願被女傭討厭都不想她冒著性命危險工作。

4招預防心臟病發作

本港心臟科專科醫生高耀鈞早前接受訪問時亦表示，大部分猝死個案與心臟病有關，病發時一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。部分患者發病時會出現頭暈、昏厥、心悸及氣促等，不過亦有患者發病時毫無先兆，因此他建議應定期進行身體檢查，了解身體狀況︰

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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