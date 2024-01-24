  • 12°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB小花丨陳曉華為游嘉欣慶生　兩大青春女神打排球騷長腿【多圖】

娛樂 16:25 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

好青春！

「A0女神」游嘉欣（游游）生日快樂！陳曉華（Hera）日前在IG貼出在沙灘上為游游慶祝24歲生日的靚相，相中的二人同以上衣配熱褲打排球，「黑白雙嬌」十分煞食！

肥媽李鼎打大佬丨肥媽拍戲瞓棺材衰足3年　游嘉欣兩句KO拜年親戚麻煩問題

點擊圖片放大
+7
+6

陳曉華為游嘉欣慶生

Hera在IG寫下對游游的生日祝福：

說好的排球日終於進行
「yauyau 聽日打唔打排球？」
「好啊」
3hours later ……
🫣🫣發現原來係聽日正日生日😍😍
誤打誤撞 慶祝左個生日 好開心
祝你繼續美麗 開開心心 繼續笑多啲
生日快樂 😚😚我最愛摩羯女孩😚😚
聽講生日見到嘅人 會徘徊係你身邊一年
緣分嘅野 殺到埋黎我唯有接受你啦😚😚

游游自己也有在IG發文：「成件事好青春🌅❤️終於可以過下排球癮😝魔羯女孩ss 歡迎大家約我打排球」。

有網民都把重點落於Hera、游游的一身打扮，「不是沙灘排球裝喎」。

點擊圖片放大
+16
+15

最新影片推介：黃心穎專訪

TOPick柴犬追星
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
11:52 2024/01/23
港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
13:52 2023/11/22
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
【你好，我的大夫】游嘉欣上位但慳妹本色不變　游游堅稱未出pool：正追求理想型愛情
18:15 2023/09/26
【你好，我的大夫】游嘉欣上位但慳妹本色不變　游游堅稱未出pool：正追求理想型愛情

你可能感興趣

港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
11:52 2024/01/23
港女野人2丨陳若思胡美貽泳裝上陣超養眼　眾人晒最強腹肌展美好身段【多圖】
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
13:52 2023/11/22
新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲
【你好，我的大夫】游嘉欣上位但慳妹本色不變　游游堅稱未出pool：正追求理想型愛情
18:15 2023/09/26
【你好，我的大夫】游嘉欣上位但慳妹本色不變　游游堅稱未出pool：正追求理想型愛情
游嘉欣 陳曉華 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 娛樂機構 排球 TVB

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治