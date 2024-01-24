TVB小花丨陳曉華為游嘉欣慶生 兩大青春女神打排球騷長腿【多圖】
娛樂 16:25 2024/01/24
「A0女神」游嘉欣（游游）生日快樂！陳曉華（Hera）日前在IG貼出在沙灘上為游游慶祝24歲生日的靚相，相中的二人同以上衣配熱褲打排球，「黑白雙嬌」十分煞食！
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陳曉華為游嘉欣慶生
Hera在IG寫下對游游的生日祝福：
說好的排球日終於進行
「yauyau 聽日打唔打排球？」
「好啊」
3hours later ……
🫣🫣發現原來係聽日正日生日😍😍
誤打誤撞 慶祝左個生日 好開心
祝你繼續美麗 開開心心 繼續笑多啲
生日快樂 😚😚我最愛摩羯女孩😚😚
聽講生日見到嘅人 會徘徊係你身邊一年
緣分嘅野 殺到埋黎我唯有接受你啦😚😚
游游自己也有在IG發文：「成件事好青春🌅❤️終於可以過下排球癮😝魔羯女孩ss 歡迎大家約我打排球」。
有網民都把重點落於Hera、游游的一身打扮，「不是沙灘排球裝喎」。
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撰文 : TOPick柴犬出動