令人心痛丨1歲男嬰被強戴口罩哭鬧 淚水鼻水浸濕口罩活活焗死

▲ 一名1歲男童被托兒中心強戴口罩，結果大哭後的眼淚和鼻涕，浸濕了口罩導致窒息，最終令孩子活活「焗死」。(Facebook「林彥汝」帖文圖片)

最近流感肆虐，不少市民選擇重新戴上口罩免「中招」，托兒中心為防止呼吸道疾病傳播，幫未滿1歲的幼兒戴口罩。怎料疾病未防，先有一宗嬰兒被口罩活活焗死的意外發生。台灣一名1歲男童被托兒中心強戴口罩，結果大哭後的眼淚和鼻涕，浸濕了口罩導致窒息，而老師以為孩子只是哭累睡著，最終錯失黃金救援時間，令孩子活活「焗死」。如今家屬公布自身悲慘經歷，盼日後不會再有同類型意外發生。

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華視主播林彥汝昨日轉發友人文章，稱友人姊姊的孩子因為托兒中心的疏忽，導致孩子死亡，盼自身悲劇能引起社會大眾的關注，以及警惕托兒業者注意，特別是孩子趴下很久沒有動靜，就須多一份警覺心。

文中表示，家屬日前接到托兒中心通知，稱孩子突然沒有呼吸心跳，正前往醫院搶救，家屬趕到醫院時，孩子已在加護病房，沒有醒來的跡象，病情也不樂觀，孩子的媽媽只能悲慟地簽下放棄急救書。

原先以為孩子心臟有問題，怎料家屬事後翻看托兒中心的閉路電視，方知孩子根本不是心臟有問題，也不是突然趴下無呼吸心跳，而是近期呼吸道疾病肆虐，托兒中心實施口罩令，老師每天早上幫小朋友戴上口罩，即使小朋友不喜歡扯掉，也會被老師強硬戴上，讓孩子大哭，最後眼淚鼻水沾濕口罩，黏著讓小朋友口鼻上，最終窒息掙扎倒下。

孩子掙扎著倒下時，惟老師卻誤以為小朋友哭累睡著沒有理會，直到20多分鐘換教室時才發現，終錯失黃金救援時間。

家屬稱「這兩天看著他從昨天早上的活蹦亂跳的到昨晚我去醫院看他插滿了管線加嚴重水腫四肢發紺，真的很痛心」，儘管希望渺茫，如果可以的話也希望幫孩子集氣，或許還有奇蹟，就希望姊姊努力8、9年才生下的孩子、好不容易下下周就要抓周跟快過年的孩子，結果卻發生這種事。

家屬悲痛表示，既然事情已經發生，怨恨誰都無濟於事，只希望能將這案例分享出去，希望大家以後一定要多注意小小孩戴口罩哭鬧的風險，也希望照顧者能多一份警覺心，「這種案例雖然一再出現，意外還是老是在發生，但我還是希望這類案例能夠多多傳播讓人多一份警惕」。

衛生福利部疾病管制署發言人稱，托嬰中心口罩令在去年3月6日即已隨校園室內口罩令同時解除，其後也從未恢復托嬰中心口罩令，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一般護理之家、老人福利機構。

發言人稱，幼兒其實很難配合戴口罩，要考量孩子身心健康、有必要才要佩戴，就算是要進入醫療院所，若小朋友實在無法配合，也僅會勸導，基本上不會強制。

衛生福利部社會及家庭署副署長張美美接受媒體電訪表示，近期感冒的人多，但即使是新冠肺炎防疫期間，也是由托嬰中心判斷孩子適不適合戴口罩，相關情況須現場判斷；至於此案，將由地方警政與社政單位調查相關人員是否有疏失。

新北市社會局副局長許秀能稍早指出，近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加進入高峰流行期，托育中心有告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。

涉事的新北某公托江姓理事長說，因近期傳染病高峰期，不捨孩子感冒因而要求戴口罩，當初也有跟家長說明，如今發生如此憾事所有老師都非常難過，並多次說「我們也很抱歉」，將全力協助家長釐清、配合司法單位調查。

台北榮總兒童醫學部主任牛道明表示，小嬰兒沒有行動力，所以不太需要戴口罩，反而是已經會跑跳的幼兒，才需要配戴口罩。因此，不建議1歲以下的小朋友戴口罩，因為年紀小朋友戴不住，就算戴了效果也不好。

台大兒童醫院院長黃立民也表示，不需勉強小朋友配戴口罩，特別是午休等睡覺時候，建議小學以上再配戴。若是托嬰中心、幼稚園擔憂呼吸道疾病等，應請有症狀的小朋友請假在家，拉開其他小朋友與感染者的距離。

牛道明及黃立民皆表示，若是擔憂小朋友感染，有疫苗保護時可以接種疫苗，最重要的仍然是整體環境衛生清潔。

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責任編輯︰羅嘉欣