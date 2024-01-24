【性侵女童】涉強姦女友15歲契妹判囚7年7個月　官斥利用長輩角色滿足一己私慾

▲ 涉強姦女友15歲契妹判囚7年7個月，官斥利用長輩角色滿足一己私慾。（資料圖片）

現年41歲泥頭車司機涉於2021年，在住所性侵女友15歲的契妹，涉案司機今早前經審訊後被裁定強姦罪成，另承認於案發前曾親吻女童，今(24日)於高等法院就強姦及非禮罪被判監共7年7個月。特委法官判刑時指，被告明知事主於案發時因家庭困難而暫住其住所，被告欲利用長輩角色欺凌事主，為滿足一己私慾，於受托照顧事主期間違反誠信罪加一等。

趙姓被告現年41歲，報稱泥頭車司機，否認1項強姦罪，控罪指他於2021年9月10日，在新界落馬洲一單位強姦X。被告另承認1項非禮罪，事發於同年9月某日晚上，被告於同一單位親吻X。

特委法官判刑時指， X因家庭狀況而暫時寄居被告家中，X於案發時15歲，2021年8個月起在母親女友人家中暫住，稱對方為「契家姐」，被告為「家姐」男友，亦稱呼對方為「姐夫」。

特委法官引述案情指，2021年9月某日晚上，X返回住所時，被告突然吻X的咀。X其後分別告知友人曾遭被告吻咀及毛手毛腳。至同月10日，被告下回家後於單位內性侵X，X曾說「好痛」及「唔想」，並曾推過被告，惟被告未有停止，最終完事。X事後離開單位，警方於同月13日清晨到被告寓所調查，警誡下被告稱案發日與X性交。

據報告顯示，被告沒有戀童癖。辯方求情指，被告與X只屬同屋住關係，不涉違反誠信。特委法官判刑時指，本案涉違反監護責任或誠信，被告與X年齡相差24年，被告的女友與X為「契姐妹」關係，被告擔當「契姐夫」角色，對X負有照顧責任。

特委法官指被告明知X因家庭狀況而暫住其家，被告卻利用長輩角色欺凌X，以滿足其性慾，利用關係性侵X，被告受托照顧X期間違反誠信，罪加一等。特委法官指被告作為X的長輩，利用身分以本應不應獲得之機會而犯案，事發前曾吻X的咀，其後因性興奮而性侵X。

特委法官指，X寄人籬下，被告至少應提供安全之地方予X，卻濫用X及其前女友之信任，以滿足一己私慾，嚴重違反誠信，屬加重刑責因素。就強姦罪判監7年半，非禮罪則判監4個月，其中1個月與強姦罪分期執行，總刑期為7年7個月。

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記者：林育慧