  • 15°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手爸媽｜BB奶量新指引 新手爸媽必知正確餵哺+掃風技巧防BB嘔奶

新手爸媽 11:45 2024/01/25

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

根據衛生署最新修訂餵哺指引，不同的月齡寶寶有不同的吃奶分量。

【新手爸媽/飲奶/奶量/沖奶粉/餵哺/嘔奶/掃風】新手父母在照顧嬰兒時有不少煩惱，尤其飲奶方面，有些寶寶「飲幾啖」便停止、有些則愛喝不停。其實，喝太多或喝太少也可能對寶寶有重大的影響，那麼怎樣的喝奶量才是足夠呢？根據＜衛生署家庭健康服務＞的最新修訂餵哺指引，不同的月齡寶寶有不同的吃奶分量，而且也可從BB的大、小便、身體反應等去判斷何時需要喝及奶量足夠的問題。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

根據資料顯示，剛出生一個月的健康嬰兒每天吃奶量約550至970毫升，到長大到二至五個月時，吃奶量便增加到約630-1110毫升一天。另外，每名寶寶吃奶的模式也不同，有些要多吃少餐，有些則少吃多餐，所以應該讓寶寶主導吃奶量和次數。

從大、小便觀察奶量是否足夠

此外，也可以觀寶寶的大、小便作為奶量足夠與否的指標。出生後的五天內的嬰兒，其便便會由胎糞變為黃色大便。質地則會由爛、糊狀轉為小顆粒的柔軟狀。

小便方面，寶寶於出生後五天的尿量能夠產生有最少有五至六塊的濕尿片，而且每塊尿片的重量相當於大約3湯匙水的重量，顏色呈現透明或淡黃色。

如何知道寶寶需要吃奶了？

當寶寶開始感到肚餓時，便會作出一些身體反應，如「舔嘴唇」、「吸吮小手或拳頭」、「頭轉向兩邊並張開嘴覓食」等。如果寶寶是極度餓時，更會哭喊或表現出煩躁不安，不過家長也要留意並不是所有的哭泣也是因著肚餓的緣故。

餵奶時要注意事項

餵奶給嬰兒也需要相當的技巧。當奶粉完成沖調後，首先倒少量的奶到自己的手腕以測試溫度是否合適，以免燙傷寶寶。然後，把寶寶抱到懷中，讓他的頭頸可以靠到自己的臂彎中，姿勢呈半坐卧。

在餵奶的過程中，不要把奶瓶垂直以免喝太快而令寶寶嗆倒，最好把其維持在稍微傾斜的角度，讓寶寶以平穩的速度喝奶。

另外，也要留意寶寶的反應，以知悉是否他已夠飽。當寶寶喝奶的速度開始減慢或停止吸吮時，又或睡著了，便不用強迫他再繼續，一切要按寶寶的需要而進行，千萬不要強迫寶寶完成整支奶。

拆解嘔奶成因 防止嘔奶窒息方法

衞生署家庭健康服務資料亦顯示，BB哭或喝奶太急，都會將較多的空氣吞進胃內。吃奶後，奶會跟隨著胃內空氣吐出。吐奶並不代表寶寶有病或不舒服，亦不會影響他的健康，所以家長不用擔心。

怎樣避免BB嘔奶呢？

  • 奶咀開孔大細要適中，讓奶慢慢地滴出。
  • 餵奶時，奶咀內要充滿奶，以免令寶寶吸入空氣。
  • 不要待寶寶很肚餓時才餵，以免寶寶吃得太急，吞太多空氣進入胃部。

增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶是吃母乳的，你可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

新手爸媽 兒童健康 網絡熱話

最高瀏覽

網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
網絡熱話丨港女經痛踎地大鬧港鐵車廂　怒斥被學生哥眼神非禮結局反轉
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用
狠斷子孫根｜63歲翁疑因患一病　路邊自宮倒地亡　生前曾稱：這東西已無用