新手爸媽｜BB奶量新指引 新手爸媽必知正確餵哺+掃風技巧防BB嘔奶

▲ 根據衛生署最新修訂餵哺指引，不同的月齡寶寶有不同的吃奶分量。

【新手爸媽/飲奶/奶量/沖奶粉/餵哺/嘔奶/掃風】新手父母在照顧嬰兒時有不少煩惱，尤其飲奶方面，有些寶寶「飲幾啖」便停止、有些則愛喝不停。其實，喝太多或喝太少也可能對寶寶有重大的影響，那麼怎樣的喝奶量才是足夠呢？根據＜衛生署家庭健康服務＞的最新修訂餵哺指引，不同的月齡寶寶有不同的吃奶分量，而且也可從BB的大、小便、身體反應等去判斷何時需要喝及奶量足夠的問題。

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根據資料顯示，剛出生一個月的健康嬰兒每天吃奶量約550至970毫升，到長大到二至五個月時，吃奶量便增加到約630-1110毫升一天。另外，每名寶寶吃奶的模式也不同，有些要多吃少餐，有些則少吃多餐，所以應該讓寶寶主導吃奶量和次數。

從大、小便觀察奶量是否足夠

此外，也可以觀寶寶的大、小便作為奶量足夠與否的指標。出生後的五天內的嬰兒，其便便會由胎糞變為黃色大便。質地則會由爛、糊狀轉為小顆粒的柔軟狀。

小便方面，寶寶於出生後五天的尿量能夠產生有最少有五至六塊的濕尿片，而且每塊尿片的重量相當於大約3湯匙水的重量，顏色呈現透明或淡黃色。

如何知道寶寶需要吃奶了？

當寶寶開始感到肚餓時，便會作出一些身體反應，如「舔嘴唇」、「吸吮小手或拳頭」、「頭轉向兩邊並張開嘴覓食」等。如果寶寶是極度餓時，更會哭喊或表現出煩躁不安，不過家長也要留意並不是所有的哭泣也是因著肚餓的緣故。

餵奶時要注意事項

餵奶給嬰兒也需要相當的技巧。當奶粉完成沖調後，首先倒少量的奶到自己的手腕以測試溫度是否合適，以免燙傷寶寶。然後，把寶寶抱到懷中，讓他的頭頸可以靠到自己的臂彎中，姿勢呈半坐卧。

在餵奶的過程中，不要把奶瓶垂直以免喝太快而令寶寶嗆倒，最好把其維持在稍微傾斜的角度，讓寶寶以平穩的速度喝奶。

另外，也要留意寶寶的反應，以知悉是否他已夠飽。當寶寶喝奶的速度開始減慢或停止吸吮時，又或睡著了，便不用強迫他再繼續，一切要按寶寶的需要而進行，千萬不要強迫寶寶完成整支奶。

拆解嘔奶成因 防止嘔奶窒息方法

衞生署家庭健康服務資料亦顯示，BB哭或喝奶太急，都會將較多的空氣吞進胃內。吃奶後，奶會跟隨著胃內空氣吐出。吐奶並不代表寶寶有病或不舒服，亦不會影響他的健康，所以家長不用擔心。

怎樣避免BB嘔奶呢？

奶咀開孔大細要適中，讓奶慢慢地滴出。

餵奶時，奶咀內要充滿奶，以免令寶寶吸入空氣。

不要待寶寶很肚餓時才餵，以免寶寶吃得太急，吞太多空氣進入胃部。

增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶是吃母乳的，你可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

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責任編輯︰王明芳