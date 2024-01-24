反貪風暴之加密危機丨蘇皓兒不懂電腦演駭客感緊張　朱晨麗苦練舞技跳Chair dance

▲ 《反貪風暴之加密危機》

港產片《反貪風暴之加密危機》講述ICAC調查城中一銀行利用加密貨幣做非法勾當既一宗案件。電影幾位女演員陳欣妍、蘇皓兒 (Chloe)、朱晨麗和吳家麗等，在戲中都有其本領和地位，巾幗不讓鬚眉。



Chloe在《反貪風暴之加密危機》的角色表面是塔羅牌師傅，實質是專業寫電腦程式的強勁駭客。

【長腿女神】蘇皓兒背心輕露事業線慶生 Chloe零偶包不介意裸露演出【多圖】

▲ 《反貪風暴之加密危機》蘇皓兒。

本身不懂電腦的Chloe需要表現出角色專業的一面，其中她要拍攝一場駭入銀行的場口上顯得相當緊張：「因為自己對電腦確實一竅不通，但拍攝時我有要處理很多事，像是我要拿資料或寫程式等，我自己演時都有點緊張，因為我要表現出自己是有這些技巧。」

除了駭客身份外，Chloe的角色更是以塔羅牌師傅：「我本身未接觸過塔羅牌，因此有請教身邊塔羅牌的朋友，學習洗牌及塔羅牌的擺位。」Chloe笑言塔羅對她來說很有趣，更表示未來希望可以接觸更多！

最新影片推介：黃心穎專訪

朱朱大騷舞功



而戲中更有一位一直圍繞著宋家的神秘人物、由朱晨麗飾演的公關主任美希，這個角色在戲中有著非常神秘的背景。

朱朱的角色除神秘外，在戲中更有一場很大膽演出的演出就是跳chair dance，雖然本身有跳舞底子，但朱朱還是第一次接觸chair dance，而她為了有好的效果而花了很多時間特訓，相當專業。

朱朱表示：「這場戲之前都做了很多排練，雖然我本身有跳舞底子但從未接觸過Chair Dance，每一次排練都有少少撞擊，所以雙腳都弄瘀傷了，加上今次除在椅子上面跳舞之外更在要落在地上，衣著方面都會比較性感。」

▲ 《反貪風暴之加密危機》朱晨麗

栢天男演臥底探員



另外，片中飾演吳卓羲下屬的型男栢天男 (Adam)，戲中是名臥底探員，當中有場遇襲戲對於他來說是一種很大挑戰：「作為一個演員來說這個卧底角色的挑戰是：你很想做好你表面的角色，你又不可以被人知道你暗中在調查，這就好像一個遊戲。」

他續指：「另外，今次有一場戲是給玻璃樽和磚頭亂掉又給幾幫人亂打，我覺得又怕又要演出那種我不怕死的感覺，實在很有挑戰。」

▲ 《反貪風暴之加密危機》栢天男