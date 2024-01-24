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【上車必睇】南區華貴邨望海戶低至15折售　租置公屋$72萬起

社會 16:18 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

華貴邨華賢樓31樓16室。

居屋2023今日（24日）公布最新售樓書和價單，房委會已於網上及樂富客戶中心發布，第一批買家料於下周三（31日）揀樓。今期銷售計劃還有至少416伙「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，售價22.5萬元起。

是次推售的回收單位，南區華貴邨華賢樓31樓16室屬最矚目之一，大廳可遠眺東博寮海峽海景，實用面積376呎，售價約72.4萬元。

華貴邨於1991年入伙，共5座，這批推售的回收單位實用面積208至376呎不等，售價介乎約37.4萬至72.4萬元。

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南區利東邨有筍盤

此外，同屬南區的利東邨亦是「租置公屋」，於1987至1988年期間入伙，共8座。這批推售的回收單位，實用面積287至381呎不等，售價介乎約42.4萬至65.3萬元。

而在是次推售的回收單位中，售價最低的是大埔運頭塘邨運來樓11樓24室，實用面積有164呎，售價約22.5萬元。售價最高的則是南昌邨昌賢樓7樓16室，實用面積有494呎，售價約99.7萬元。

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租置公屋可入屋睇樓

房委會即日起，會提供更詳細資料的售樓書和價單，也包括為租置公屋提供售樓小冊子，供公眾索取。揀樓期內，樂富客務中心和網站亦會提供照片和短片，涵蓋本期推售的所有租置公屋。

房署會盡力在可行情況下，與持分者作出安排，協助買家視察租置公屋。

  • 申請者視察單位後，最遲須於視察單位後的下一個工作天，親身簽署買賣協議，或取消已選單位
  • 如申請者沒按安排前往睇樓，以至確認交易，將被視為放棄第一次購買單位的權利
  • 若放棄第一次揀選，可選購另一個租置單位，亦會獲安排視察
  • 如申請者在視察第二個單位後決定不購買，將被視為放棄，申請者不會再獲得另一次選樓機會

若因各種原因，申請者未獲安排視察所選單位，申請者亦須最遲於選樓後的下一個工作天，親身往居屋銷售小組簽署買賣協議，或取消已選單位。

租置公屋定價機制

租置公屋定價機制方面，截至去年11月，位於39個租置計劃屋邨未售單位，定價介乎約14萬至123萬元，折扣率低至評定市值一五折至兩折不等。房委會強調，最終售價範圍取決於今期將會推售的租置公屋。

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記者：黃穎津

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銷售安排 公屋 華貴邨 利東邨 銷售 薄扶林 大埔

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