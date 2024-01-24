  • 10°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 19:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私了陳真】涉「私了」咬甩趙家賢耳無業漢　20歲男學生推翻答辯3月再訊

社會 16:49 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

涉「私了」咬脫前區議員趙家賢無業男，男生擬推翻認罪答辯，押後至3月再訊。資料圖片

2019年11月3日太古城中心商場有反修例活動，無業漢陳真在商場外持刀傷人，並咬甩時任東區區議員趙家賢的左耳，6男涉「私了」陳真被控暴動罪及蓄意傷人罪。患過度活躍症的20歲男學生原否認控罪，在法官裁定表證成立後改為認罪，求情當日再推翻認罪，案件今（24日）於區域法院再訊。辯方指，被告稱其先前的法律團隊沒有給予足夠時間他考慮答辯，致他沒有深入了解案情便倉卒認罪。法官下令辯方及法援雙方提交誓章及作出回應，將案件押後至3月15日再訊，被告再度申請保釋被拒。

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

本案共6名被告，張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），同被1項暴動罪及1項蓄意傷人罪。張、容及鄭早前已認罪，餘下3人不認罪受審。在暫委法官高偉雄裁定控罪表證成立後，徐改為認罪，但在求情當日開庭前解聘代表律師，改為不認罪。

代表徐的大律師今指出，被告將繼續推翻認罪答辯，並指被告有過度活躍症，比一般人需要更多時間理解案情。法官關注，被告是否指控早前代表他的法援律師團隊明知被告的情況，仍沒有給予他足夠時間考慮答辯。辯方指，並非每人均接觸過如被告一樣有過度活躍症的人，先前的律師團隊或在不夠敏感的情況下給予法律意見，不代表涉及疏忽或失職。

法官最終將案件押後至3月15日再訊，其間辯方及先前代表被告的法律團隊需分別提交及回應誓章。被告再度申請保釋被拒，控方有訟費申請，指被告不斷改答辯意向，一手造成案件延誤，浪費各方時間，法官押後至下次提訊時處理申請。

控方早前開案陳詞指，被告被拍得身處商場中庭及西出口，跳起來踏向已倒地的陳真。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

請願示威 遊行集會 社會矛盾 過度活躍症 商場 太古城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治