【私了陳真】涉「私了」咬甩趙家賢耳無業漢　20歲男學生推翻答辯3月再訊

▲ 涉「私了」咬脫前區議員趙家賢無業男，男生擬推翻認罪答辯，押後至3月再訊。資料圖片

2019年11月3日太古城中心商場有反修例活動，無業漢陳真在商場外持刀傷人，並咬甩時任東區區議員趙家賢的左耳，6男涉「私了」陳真被控暴動罪及蓄意傷人罪。患過度活躍症的20歲男學生原否認控罪，在法官裁定表證成立後改為認罪，求情當日再推翻認罪，案件今（24日）於區域法院再訊。辯方指，被告稱其先前的法律團隊沒有給予足夠時間他考慮答辯，致他沒有深入了解案情便倉卒認罪。法官下令辯方及法援雙方提交誓章及作出回應，將案件押後至3月15日再訊，被告再度申請保釋被拒。

本案共6名被告，張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），同被1項暴動罪及1項蓄意傷人罪。張、容及鄭早前已認罪，餘下3人不認罪受審。在暫委法官高偉雄裁定控罪表證成立後，徐改為認罪，但在求情當日開庭前解聘代表律師，改為不認罪。

代表徐的大律師今指出，被告將繼續推翻認罪答辯，並指被告有過度活躍症，比一般人需要更多時間理解案情。法官關注，被告是否指控早前代表他的法援律師團隊明知被告的情況，仍沒有給予他足夠時間考慮答辯。辯方指，並非每人均接觸過如被告一樣有過度活躍症的人，先前的律師團隊或在不夠敏感的情況下給予法律意見，不代表涉及疏忽或失職。

法官最終將案件押後至3月15日再訊，其間辯方及先前代表被告的法律團隊需分別提交及回應誓章。被告再度申請保釋被拒，控方有訟費申請，指被告不斷改答辯意向，一手造成案件延誤，浪費各方時間，法官押後至下次提訊時處理申請。

控方早前開案陳詞指，被告被拍得身處商場中庭及西出口，跳起來踏向已倒地的陳真。

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記者：陳曉欣