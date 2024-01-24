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新年習俗｜風水命理師解構派利是習俗+禁忌　新婚夫婦派四封利是有寓意？

休閒消費 18:12 2024/01/24

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原來派利是都大有學問！

很快便到農曆新年 ，相信不少已婚人士已準備好派利是，派利是是傳統習俗，通常由已婚者派給未婚者，那麼，在職場上若然要派給未婚上司，又有什麼需要注意呢？新婚或離婚者，派利是的方式又會有分別嗎？風水命理師羅比師傅會從玄學角度，為大家解答當中疑問，並解構派利是的禁忌！

哪種顏色的利是封最當旺?

拆解禁忌之前，師傅更分享了哪種顏色的利是封最當旺，利是又名紅封包，傳統是以紅色為主，但隨住社會進步，現時市面上有各式各樣的利是封，包括大熱的卡通人物款式，而顏色就主要有紅色、金色、紫色、粉紅色，甚至是藍色，師傅表示，龍年派利是，最好用紅色、紫色、粉紅色這三種顏色的利是封，這樣會更幸運呢！

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至於派利是這個傳統習俗，又有什麼需要注意的地方或禁忌呢?

一 .新婚夫婦頭一年要派四封利是？

在傳統文化或玄學角度，有好事成雙的講法，所以新婚夫婦在婚後的第一年，會以派雙封利是為主，金額也是齊頭雙數。因此，婚後第一年，一對新人總共要派四封，一方面寓意新人成雙成對，永結同心，另一方面是跟大家分享成家立室的喜悅。第二年開始，自己一人還是跟伴侶一同現身，改成派雙封就可以了。

二.需要派給未婚上司嗎？

在職場上，每年都會收到公司或上司派的開工利是，寓意來年工作順利。相對地，若然上司未婚，已婚者亦可以派利是給他們，就算對方是長輩，同樣可以派發，但派一封給他們作為壓歲錢便可以，主要祝願新一年順利吉祥。

三.需要派利是給未出生寶寶嗎？

小朋友過年最開心莫過於收利是，但如果寶寶還在媽媽腹中，已婚者又需要派給未出世的BB嗎？師傅指命理角度上，未出生的寶寶，其實已經在納氣了，即生命已形成，只是傳統上需要待嬰兒滿月後才通知親友和納禮，所以派或不派都可以，這要視乎派利是者與孕婦的交情。

四.需要派利是給寵物？

常說狗狗是人類最好的朋友，其實不只是朋友，現在很多人都視毛孩為自己的孩子。隨住時代變遷，很多夫婦婚後選擇不生小朋友，改為養寵物，雖然傳統或玄學上沒有寵物需要壓歲錢或紅包這個說法，但若然朋友已當寵物為子女，派利是給牠們也並不不可，當然，若朋友飼養的是數量多的金魚或倉鼠，就要準備多幾封利是了。

五.離婚者是否需要派利是？

已婚者派利是是傳統，如果已離婚回復單身，在傳統上就可以不用再繼續派利是了。不過在命理角度上，結過婚再離婚者，或多或少是財或官有受傷或過旺的情況，所以很適合廣結善緣，這樣對自身也好，所以條件許可的話，可繼續派單封利是。

六. 家有白事不能派利是？

若然不幸有親人離世，即家有白事，在傳統或玄學上，是有不少禁忌的，遇到這種情況，一般不會參加任何喜慶活動，一方面是對已故親人的尊重，另一方面是不想被指將不吉利之氣帶給別人，而派利是就是喜慶儀式之一，因此守喪期間不宜派利是。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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