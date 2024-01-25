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2024辦年貨必讀！APITA及UNY賀年禮品 驚喜限定商品x購物禮遇

特約 10:30 2024/01/25

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

龍年將至，又是時候着手準備辦年貨，迎接豐足好運的龍年。還在煩惱到哪裏選購應節賀禮？就不要錯過今年APITA及UNY為大家帶來的應節糕點、時令水果、糖果禮盒、日本賀年食品，當然少不了多款賀年禮品、食品、佳釀、生活用品、家電等，懂得用CU APP購物更享多重優惠及精美禮品換購禮遇。快來為摯親挑選一份最窩心的賀禮，送上滿滿的祝福！

龍騰虎躍特選禮籃（$2,988／個）

年年有餘日本果籃（$1,188／個）

為食福袋（$198／個；總值$346.2）

限量人氣mofusand新年精品

除了賀年禮品外，即日起到訪APITA地下樓層，還可以找到一系列人氣mofusand新年主題精品，有各款造型可愛的和風利是封，還有布藝揮春及御守造形卡套等限量商品，貓奴們必入手！

CU APP新春勁賞 一Click分享多重優惠

於1月25日至2月9日期間，會員於CU APP買滿$500電子購物禮券送$38電子購物禮券；買滿$1,000電子購物禮券送$88電子購物禮券，另有多款精選電子產品禮券優惠，辦年貨首選！還有別錯過下載CU APP「行運一條龍」WhatsApp Sticker，與親友分享祝福。

立即下載：http://bit.ly/41Xulns 

此外，新春期間APITA及全線UNY更有以下精美禮品可供換領/換購（所有禮品數量有限，換完即止）︰

龍年新春利是封
換領期︰1月30日至2月9日
換領方法︰CU APP會員單一消費滿$200或以上（非會員消費滿$300或以上），免費換領利是封一套（一套6個），每次換領最多可換5套。

拼布風可摺式購物車
換購期︰1月18日至2月29日
換購方法︰消費滿$250或以上，CU APP會員加$58／非會員加$138換購
產品特色︰輕量防水牛津布、方便摺疊收納、可承重20公斤

特別版LocknLock粉桃花漾保溫杯
換購期︰1月18日至3月31日
換購方法︰消費滿$300，CU APP會員加$138／非會員加$178換購

限時送贈現金券推廣 辦年貨邊買邊賞

2月1日至5日期間，於APITA及UNY樂富店購物滿$1,000送$100現金券*一張，CU APP會員更可額外獲贈$50 APITA UNY eShop現金券*一張，把握時機，萬勿錯過！

*現金券有效日期至2024年2月29日

新年儲印花換購意大利著名廚具

新年想換新廚具，就不要錯過現正於APITA及UNY舉行的限時獨家印花換購活動！即日起至2024年3月3日，凡於APITA、UNY、千色Citistore、C生活、APITA UNY eShop及千色Citistore eShop購物淨值每滿$50，可獲印花1枚*，儲滿指定數量印花即可以低至2折優惠價換購由米蘭名師設計的意大利Ballarini廚具及STAUB廚具，CU APP會員更專享特別換購價！另特別加推新年限定版STAUB陶瓷迷你圓形燉鍋2件裝，亮麗紅色外型夠應節又搶眼，送禮或自用都適合！立即把握換購機會入手，令煮食體驗更添樂趣！ 

*以淨值之即日單一機印發票計算
詳情請瀏覽: https://apitauny.com.hk/articles/ballarini-redemption/

（特約）

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