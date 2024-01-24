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【Hello Kitty 50周年】海港城設5米高Hello Kitty達摩　聯乘雕塑、金箔畫售$19,800起

社會 17:37 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

海港城推出Hello Kitty 50周年主題展及限定店，設5米高Hello Kitty達摩，聯乘雕塑、金箔畫售$19,800起。（海港城提供）

Hello Kitty迎來50周年生日，海港城於今年1月25日至2月25日舉行「HELLO KITTY ·HAPPY 50 @海港城」，設立5大活動體驗區，包括以「蘋果許願花園」設計的花車，場內屹立了一個5米高的Hello Kitty巨型達摩；與藝術家合作推出聯乘藝術品，並可供售賣，價格由$19,800起。

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Hello Kitty 50周年慶典主要分為5大活動體驗區，包括海運大廈露天廣場的HELLO KITTY 50周年「巡遊表演」主題裝置，花車以「蘋果許願花園」為設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，希望將不同祝願送給大家。焦點是5米高Hello Kitty巨型達摩和8個代表不同願望的小達摩，包括愛情、家庭、健康、財富等。而巨型達摩的背面是扭蛋機，購買活動銀幣可扭出一共8款的Hello Kitty願望達摩扭蛋。

另一個體驗區位於海運觀點的「旗鼓醒獅花園」，Hello Kitty化身「舞獅師傅」大舞獅頭，介紹舞獅文化。

第三區是海港城美術館的「Every flower tells a story」藝術展，由William Chan Design策劃，展出與Bull & Stein聯乘創作的「Color Your Future」Hello Kitty藝術雕塑系列、日本藝術家Hisahiro Fukasawa的「Hello Kitty花樣人生」和風金箔油畫等，呈現Hello Kitty百變多樣的魅力。

「Color Your Future」Hello Kitty藝術雕塑系列，由William Chan Design聯乘Bull & Stein創作歐洲製造的收藏級Hello Kitty藝術雕塑，一套10色，每個顏色配有專屬名字，金屬金銀色質感厚實高端，大會聲稱商品媲美豪華房車車身質感，取名「Abundance」及「Auspicious」，黑紅兩色為絲絨霧面名為「Mystique」及「Passion」。每個雕塑約33厘米高，由歐洲工匠全人手製作，採用瑞士專利顏料上色，每款限量20個，價錢介乎$19,800至$22,800。

第四區是海洋中心二階的Hello Kitty x奇華餅家糖果曲奇期間限定店，3款Hello Kitty糖果曲奇禮盒供選購，再到糖果吧挑選心水糖果曲奇，定製自己最喜愛的禮盒。

第五區是海運大廈地下中庭的HELLO KITTY 50周年期間限定店，除了有「Friend the Future」打卡裝置，更有多款周圍商品發售，包括首次亮相的Hello Kitty 50周年紀念徽章系列、以及19個經典Hello Kitty公仔掛飾系列、珍藏商品等等。

其他活動

大會將推出50款Hello Kitty歷年造型購物袋及HELLO KITTY立體閃爍吊飾換領，購物袋設計橫跨1974至2024年Hello Kitty的不同造型，於指定商戶消費可免費換領，另可額外購買Hello Kitty吊飾，數量有限，換完即止。

另外，海港城為是次周年活動推出兩款慶典體驗套裝，於1月19日開始可透過Klook預訂，詳情如下：

慶典體驗套裝A (HK$600) 出售網頁慶典體驗套裝B (HK$900) 出售網頁
  • Hello Kitty願望達摩扭蛋全套8款
  • Hello Kitty單枚版十二生肖紀念金幣乙個
  • Hello Kitty歷年造型購物袋乙個
  • Hello Kitty立體閃爍吊飾乙個

參與Hello Kitty設計師山口裕子小姐簽名會（2月3日其中一節；2月2日已滿額）

  • Hello Kitty願望達摩扭蛋全套8款
  • Hello Kitty單枚版十二生肖紀念金幣乙個
  • Hello Kitty歷年造型購物袋乙個
  • Hello Kitty立體閃爍吊飾乙個

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責怪編輯：陳麗娜

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