直資小學︱福附英文國際評估屢創佳績 為高材通插班子女增開課程鞏固聽說能力

▲ 福附在下學期將為高才通插班子女，增開英語課程鞏固聽說能力。

【直資小學/小一入學/福建附小/觀塘直資】2009年由旅港福建商會接辦的福建中學附屬學校（簡稱福附），是觀塘區著名的直資英文小學。15年的學與教發展，不論種族、文化、背景及能力，培育來自各個背景的學生，其中在政府輸入各類優秀人才的政策下，本學年收到400多份插班申請，福附強調擇優取錄。而福附近年在國際聯校學科評估及比賽（ICAS）的英語學科評核方面，整體成績繼續高於全港平均，期望未來培育學生與世界水平接軌。

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接400多份人才計劃子女插班申請

本港政府從2022年底開始，推出及放寬7項吸引人才入境計劃，包括優秀人才入境計劃、「高才通計劃」等，各項計劃申請人的子女，入讀香港官津及直資學校，學費可獲政府津貼，待遇與本地學生無異。福附校長徐區懿華（Eva校長）透露，以往每年只收到約20多個插班申請，但去年起陸續收到本學年的插班申請，

單是上學期插班申請已多達逾百人，而申請入讀即將開課的下學期課程，更有300多份，創歷年新高！

Eva校長表示，申請插班的多數是小四至小六學生，本學年高小的插班位約有30多個，但在上學期100多份申請中，只取錄了1至2名學生，

上學期的申請大部分是一般的內地生，反而下學期的申請是各類人才計劃的子女，目前仍在收生面試階段，校方採用擇優取錄方式，期望培育與學校理念相近的學生。

除了申請插班各級別的學生，福附亦取錄數名即將於今年9月入讀福建中學的中一學生，他們將提早半年入讀福附小六下學期課程，以便適應香港的校園生活。

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人才子女英語底子深厚

Eva校長分析，在面試過程中發現，以往申請插班的內地生英語水平參差、害羞，自信心亦見不足，而最近的人才計劃子女一般來自深圳、廣州、北京、上海等地，

他們本身已入讀外語或國際學校，因此語文成績較佳，甚至比本地生優秀，詞彙、文法、句式、書寫等他們已掌握穩固，惟語文運用、聽講方面較弱。

有見及此，校方打算在今年下學期開設下午英語課，邀請各級英文基礎稍遜的學生、共約20人參加，

由本地英文科老師協助，鞏固他們的聽講能力、詞彙增潤，由起步開始解決學習英語的問題，同時讓個別學生學習中文繁體字。

同時，為讓人才計劃的子女及早適應本港生活，福附將為人才家長安排講座，分享本地的教育模式、價值觀等，期望減少兩地的文化差異。

英語成績屢創新高

福附是直資英文小學，除中文科以普通話授課，所有科目均以英文授課，班級教學模式上四班分拆成五小班，每班約25至27人。為了在初小階段打好學生以英語學習的良好基礎，校方相信在沉浸式的英語環境中，配合課程的安排，學生才可有效地學習和掌握以英語作溝通和表達的方法，因此投放大量資源在英語教學上，現時全校有多達17名外籍老師，小一及小二每班會安排一位外籍老師，及一位本地老師當班主任，並教授大部份主要科目。

為培養學生達到「接近母語水平英語」的教學目標，福附近年安排高小學生參加國際聯校學科評估及比賽（ICAS），在英語學科評核方面，去年整體成績不但繼續高於全港平均，更分別有14%小四學生和27%小六學生考獲High Distinction及Distinction優異成績，同時有5名學生在考試名列前矛，排名前1%，獲頒「高級榮譽獎證書」，當中兩人更奪英語學科及英語寫作的最高榮譽獎牌。

Eva校長指，該校由10年前開始，每年安排小四或小五學生參加ICAS評估，希望透過參與以英語為母語的國際試作為指標，檢示校內英語教學的強弱，

校方沒有刻意為學生提供考試練習及操練試題，相反採用大量活動教學，讓學生以小組模式討論、協作學習、角色扮演、辯論等。

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普教中重視文學文化知識

福附認為，掌握語文能力是未來社會的大趨勢，能說流利的普通話更是必須的學習內容，她表示，校方積極推行以普通話教授中文，創設普通話語境，除了現有的普通話電視台、普通話大使，更參加內地老師交流計劃，學生在內地老師的協助下，能更有效地活學活用普通話。「小一的中文科是校本自編教材，讓他們學習普通話語音知識，在各種活動及遊戲配合下，提升學生的普通話溝通能力及學習中文的興趣」，高小課程亦會加強文學文化學習，如詩詞、成語等元素，培養他們欣賞中國文學及文化的能力。

為免學生只專注在傳統學科或語文發展，Eva校長指，福附特設多元智能課，透過不同類型的音樂、體育、藝術、語文、智能等融入課堂當中，讓他們多方面嘗試及接觸，了解自己的興趣，並鼓勵學生參與各類公開比賽和表演，啟發潛能發展，從而引導他們發掘一生多體藝的能力，增強他們的自信心及自我肯定。

同時，學生需透過主題學習的校本課程，在個人身體與健康、文化與國家、科學及科技、植物與環境四大範疇，裝備自己的生活技能、批判思考及分析能力，

他們從實物操作及實驗中，學習探究精神、與人共處的態度、社會及世界觀。

九成學生直升福建中學

升中方面，福附每年約有120名小六畢業生，她表示，只要在中、英、數三科及格和操行B級或以上，可以直升福建中學。

約9成學生會選擇升讀一條龍中學福建中學，其餘學生則升讀其他Band 1A中學、熱門直資和國際學校等，畢業生能操流利英語，而中文水平亦與一般學生無異，升中後較少有語文適應困難。

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記者：李盛芝