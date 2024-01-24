樂觀抗癌丨顏國樑月初入院曾昏迷數天　數度出現呼吸困難：反應慢啲就無架喇

▲ 顏國樑接受鄧英敏節目訪問。

74歲的甘草演員顏國樑（顏爺），2022年於無綫台慶自揭患上罕見鱗狀癌，抗癌逾一年的顏國樑早前作客鄧英敏YouTube頻道老友鬼鬼，原來顏國樑於本月6日入院留醫半個月，出院不久就接受鄧英敏訪問，只見顏國樑一頭白髮，樣子有點憔悴。

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差點窒息死過翻生

過去一年間，顏國樑以「出入鬼門關數次」來形容，他說：「每次也是醫生事後告訴我，某次去浸會醫院留醫，醫生其後對我說『諗住你出唔到去』，其實是好嚴重。」

其後，顏國樑數度因呼吸困難而入院，他說：「又有幾次出現抖氣唔得，好辛苦。因為我患鱗狀細胞癌，要裝個支架去協助呼吸，不過醫生說做這個手術有機會死，所以做之前要簽紙吧，幸好我做完並非躺在ICU，而是在加護病房。事後護士也說好危險，只要3分鐘救你不到，你就會死。」

▲ 顏國樑接受鄧英敏訪問。（影片截圖）

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顏爺：反應慢一點就冇咗喇

每當呼吸出現問題，顏國樑就立即急召救護車，踏入2024年不久，顏國樑又再度入院。

他說：「起初喉嚨有少少痕，我就細細力慢慢咳，忽然間就鎖住(喉嚨)，沒吸氧氣就會窒息，幸好我隨身有支『吱吱』(噴劑)，再叫十字車，邊吸著氧氣入院，但係入到去已經昏迷。」

他坦言是死過翻生：「原來我昏迷了幾日，如果我反應慢一點，冇咗喇。」

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吸氧太多產生幻覺

顏國樑留醫的那半個月，鄧英敏以翻天覆地來形容，她說：「頭幾日是完全昏迷，原來我吸的氧氣太多，有成12度，令我產生幻覺。」

迷迷糊糊的顏國樑亂動手動腳，結果被綁手，他說：「是發生了也不自知，今次我被兩個大媽鬧，捉我又搣我，搞到我好辛苦，又鬧我好曳，成日周身郁，我就郁手喔，幸好我控制度，事後是我太太告知我，可能因為那些儀器令我不舒服。」

在醫院留醫時顏國樑不可進食和飲水，他說：「未試過咁恨食嘢。」

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癌細胞一度復發

顏國樑坦言幸而有太極底子，所以復元得很快，他說：「有幾次都差點走咗，可能上天仍有任務叫我做。」

另外顏國樑透露早前癌細胞復發，他說：「第一次的鱗狀細胞癌消失左，但它在另一個地方復發，有些細細粒的物質走出來，跟住要做電療，怎知中途又出現細菌，最少打7日抗生素，每日打3支，真是冇得瞓。」

顏國樑曾出院未幾，覆完診又再度入院，他說：「醫生都說冇計啦，因為我抵抗力不足夠。我還以為自己衛生程度唔夠，摸完銀紙同摸完狗又洗手，不知一日洗幾多次手。」

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