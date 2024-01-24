新年系列︱華盛証券與七師傅攜手合作　推好運口袋通勝及開運閃咭

▲ 華盛証券與七師傅合作推出新年產品！

華盛証券首度與七師傅合作推出2024新年好運禮品！是次合作特別製作限量版好運口袋通勝，幫助投資者了解新一年的運程攻略。無論是股市還是其他投資領域，口袋通勝將可為投資者的財富指南帶來啟示。

另外，是次合作特別設計一系列開運閃咭，讓投資者可以將師傅祝福隨身攜帶，新一年紅運當頭，為他們開啟2024年的成功之門。

七師傅更將會出席２月３日（星期六）由華盛証券主辦的投資講座。是次講座請來四大專家， 為大家分析2024年投資致勝策略，並解讀波動市況下的投資趨勢。

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講座資料如下：

「2024股市何去何從? 專家逆市致勝術投資講座」

日期: 2024年2月3日（星期六）

地點: 香港康得思酒店42樓

時間: 14:00-16:30

點擊以下連結報名(收到確認短訊即可參加)

https://forms.gle/G9pPbqAK5jiHNHFz6

所有出席者，除可獲得七師傅好運口袋通勝及開運閃咭一套， 更可以得到華盛証劵限量發仔環保袋及其他豐富禮品！名額有限，先到先得！

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責任編輯：Kiwi Lee