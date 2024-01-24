  • 10°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 19:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新年系列︱華盛証券與七師傅攜手合作　推好運口袋通勝及開運閃咭

休閒消費 18:11 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

華盛証券與七師傅合作推出新年產品！

華盛証券首度與七師傅合作推出2024新年好運禮品！是次合作特別製作限量版好運口袋通勝，幫助投資者了解新一年的運程攻略。無論是股市還是其他投資領域，口袋通勝將可為投資者的財富指南帶來啟示。

另外，是次合作特別設計一系列開運閃咭，讓投資者可以將師傅祝福隨身攜帶，新一年紅運當頭，為他們開啟2024年的成功之門。

七師傅更將會出席２月３日（星期六）由華盛証券主辦的投資講座。是次講座請來四大專家， 為大家分析2024年投資致勝策略，並解讀波動市況下的投資趨勢。

點擊圖片放大
+9
+8

講座資料如下：

「2024股市何去何從? 專家逆市致勝術投資講座」
日期: 2024年2月3日（星期六）
地點: 香港康得思酒店42樓
時間: 14:00-16:30
點擊以下連結報名(收到確認短訊即可參加)
https://forms.gle/G9pPbqAK5jiHNHFz6

所有出席者，除可獲得七師傅好運口袋通勝及開運閃咭一套， 更可以得到華盛証劵限量發仔環保袋及其他豐富禮品！名額有限，先到先得！

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜羅比師傅龍年開運秘笈　教你化解病位+增強財運

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

農曆新年2024｜啟德AIRSIDE本土尋龍記展覽　揭秘港產神龍傳奇
16:24 2024/01/22
農曆新年2024｜啟德AIRSIDE本土尋龍記展覽　揭秘港產神龍傳奇
【開拓市場】李家超與東盟國家總領事進行午餐會　冀例行以鞏固與東盟關係
14:58 2024/01/22
【開拓市場】李家超與東盟國家總領事進行午餐會　冀例行以鞏固與東盟關係
【盛事經濟】楊潤雄：是否來港舉辦演唱會屬商業決定　會透過中介與巨星聯絡
今日 12:18
【盛事經濟】楊潤雄：是否來港舉辦演唱會屬商業決定　會透過中介與巨星聯絡
【新春活動】疫後首個農曆新年將至　一文看清商場賀年活動及消費優惠
今日 11:07
【新春活動】疫後首個農曆新年將至　一文看清商場賀年活動及消費優惠

你可能感興趣

農曆新年2024｜啟德AIRSIDE本土尋龍記展覽　揭秘港產神龍傳奇
16:24 2024/01/22
農曆新年2024｜啟德AIRSIDE本土尋龍記展覽　揭秘港產神龍傳奇
【開拓市場】李家超與東盟國家總領事進行午餐會　冀例行以鞏固與東盟關係
14:58 2024/01/22
【開拓市場】李家超與東盟國家總領事進行午餐會　冀例行以鞏固與東盟關係
【盛事經濟】楊潤雄：是否來港舉辦演唱會屬商業決定　會透過中介與巨星聯絡
今日 12:18
【盛事經濟】楊潤雄：是否來港舉辦演唱會屬商業決定　會透過中介與巨星聯絡
七仙羽 農曆新年 KOL 香港 演員 通勝 設計

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治