【提防詐騙】短訊發送人登記制擬擴大至所有機構　料下月開放申請

▲ 通訊辦通訊事務總監梁仲賢。（梁薾心攝）

為打擊電話騙案，通訊事務管理局辦公室去年推出一系列新措施，包括實施短訊發送人登記制，經認證的電訊商名稱會以「#」號開頭，助市民識別短訊發送人身分。通訊辦通訊事務總監梁仲賢今日（24日）表示，登記制周日（28日）起，將擴展至銀行業，未來會協調政府部門、決策局和其他機構參與，期望下月開放申請。

短訊發送人登記制上月28日在電訊業率先推出，至今有23間電訊商參與，警方則自本月2日起加入，入境處亦已獲認證。梁仲賢指，銀行業將於周日起參加登記制，未來會協助政府部門、決策局和其他機構，例如醫管局等參與，期望下月起開放申請，「有興趣的，都盡量讓他們參加。」他透露效率促進辦公室已表示有興趣，料速遞公司、家電公司等都會有意參加。通訊辦將把認證名單上載到網頁。

梁仲賢形容，參加登記制可達致雙贏，「市民見到『#』便知道不用懷疑短訊真偽，機構則不用擔心顧客不回覆。」

此外，截至上月底，通訊辦、警方和電訊商成立的工作小組，已分別攔截逾2,400個及6,800個涉嫌詐騙的電話和網站。電話卡實名登記制去年2月24日起全面實施後，截至上月底，亦已有約102萬張電話儲值卡被拒登記；電訊商抽樣檢查後，更再取消約116萬張不合規儲值卡登記。通訊辦已要求電訊商於今年中或之前引入「智方便」，以加強登記平台可靠性。

至於攔截境外可疑「+852」來電，由去年4月至上月底，電訊商已攔截逾210萬個相關來電，並發出逾2,200萬個話音或文字訊息提示。去年6月起監察本地懷疑詐騙電話後，至上月底亦已暫停約51萬個本地流動電話號碼。

梁仲賢指，近兩個月電話騙案數目有所下降，反映上述措施開始奏效，但形容不能自滿，因騙徒手法層出不窮，工作小組會定期開會討論新對策，今年亦會加強宣傳防騙訊息，並與政黨及區議員合作，舉辦地區宣傳活動。

政府計劃今年內完成《基本法》23條立法，被問到是會否如早前把國家安全加入業務守則般，將23條加入守則，梁仲賢指，待相關條例有具體內容後，會再考慮與廣播業的關切性，決定是否加入，強調「不是每次有新條例就要加。」

他又提到，本地多個電視及電台廣播牌照2027年起相繼到期，通訊辦會進行新一輪廣播服務調查。另將由今年第二季起，主動協調紅館、會展、亞博館、中環海濱活動空間等大型活動場所的擁有人、管理公司及流動網絡營辦商，加裝流動網絡設施，擴展5G網絡容量。

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記者：梁薾心