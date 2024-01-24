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親子好去處｜SKECHERS健步行接受報名　大人細路毛孩可齊齊參與【內附連結】

親子好去處 17:42 2024/01/24

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

SKECHERS健步行2024香港站於4月14日舉行，是一個大人細路毛孩可齊齊參與的活動。（相片由SKECHERS提供）

 「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行 2024 香港站」將於2024年4月14日於西九藝術公園大草坪舉辦，是美國3大鞋履品牌之一的SKECHERS繼洛杉磯、新加坡、馬來西亞及泰國站後，首次在香港舉行。市民大眾與家人、朋友和毛孩可一起參與，享受一個集健康、玩樂、慈善於一身的健步嘉年華。 

此活動共分兩個組別：5公里健步行及首創的2.5公里寵物行。所有參加者均可獲活動紀念包（含活動紀念T恤、索繩袋、限定禮券等），小童及寵物可額外獲得活動限定禮品，完成路綫更有獎牌及電子證書。

活動大使李佳芯Ali（右三）早前出席健步行啟動儀式。（相片由SKECHERS提供）

當天亦設有嘉年華會，為市民大眾帶來遊戲攤位、小童玩樂專區、寵物遊戲專區及舞台表演等精彩活動，親朋狗友一起暢享周日親子時光。 

此外，所有健步行參加者還可於活動當天即場參加幸運抽獎，有機會贏得一年份的免費SKECHERS鞋履（每位幸運兒共10雙），名額共10個。而活動部分收益將撥捐三家本地慈善團體：凝動香港體育基金、保護遺棄動物協會及香港復康力量，令活動倍添意義。 

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活動日期：4月14日（星期日）
時間：嘉年華7:30am至6:30pm、步行8am至12nn
地點：西九藝術公大草坪
報名由即日起至4月16日11:59pm
報名詳情

記者：周美好

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