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禦寒注意｜寒流襲港氣溫急降 穿羽絨小心4大隱患兒童坐車有致命風險

兒童健康 12:43 2024/01/25

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近日氣溫驟降跌至只有單位數，新界一些偏遠地區更錄得三、四度的低溫，不少市民出街都必備羽絨褸，起到極溫暖的作用。但是，原來穿著羽絨褸存在著一些未必為人所知的隱憂及危險性，當中如果小孩穿著它坐車時遇上交通意外，更可導致嚴重的後果，家長們千萬要留意！

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第一，不當清洗羽絨褸可引致爆炸。內地發生過幾宗的意外事件，當事人把羽絨褸放到家用洗衣機脫水，但隨後衣服和機器便發生了爆炸。

專家指出，在高速脫水的過程中，羽絨褸與洗衣機的內膽摩擦引而起靜電，便有機會引發爆炸。

此外，在清洗時，褸內的羽絨物料容易聚在一起，羽絨螻外層的物料令內裡的空氣難以及時排出，當進行脫水過程時，羽絨便會迅速膨脹，當超過機器的可容積量時便會爆炸。

第二，羽絨褸遇火可快速點燃。內地有消防部門曾經做過實驗，把穿在假人身上的羽絨褸的一角點火，其火勢迅速蔓延，數分鐘內便燒熔整件衣服及拉鏈。

消防人員稱，如果事年發生在真人身上更為危險，因為人體有油脂會加快燃燒速度。所以如果穿著羽絨褸時不幸著火，他提醒當事人不要跑，以防產生風力加速衣服的燃燒速度，此時要把衣服脫下後以撲滅火勢。如果未能脫下，應該要雙手護面，然後在地上打滾。

第三，遇到一氧化碳時會爆炸。在冬天天氣乾燥的情況下，羽絨褸容易與其他物件產生靜電，若恰巧遇上廚房裡的煤氣泄漏，在產生大量一氧化碳的情況下，便可能發生爆炸。所以穿著羽絨褸入廚房時盡可能要小心，或者避免穿著以策萬全。

第四，小孩子穿羽绒褸坐車遇上意外可有致命危機。內地的湖南衛視某節目曾經做過一個實險，用一個假人寶寶模仿一歲孩童身穿羽絨褸並綁在車輛上，當發生交通意外而產生劇烈的碰撞時，此時羽絨褸便起到如「潤滑劑」的效果，使假人寶寶從羽絨褸中飛了出去。相反，沒有穿羽絨服的假人寶寶只是在座椅上微微回彈，並沒有飛出車外。

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責任編輯︰王明芳

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