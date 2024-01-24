保暖貼士︱保暖内衣越著越凍？　醫生：2類人須慎穿　3種錯誤穿法流失熱能

▲ 保暖内衣越著越凍？醫生：2類人須慎穿，3種錯誤穿法流失熱能。

本港天氣持續寒冷，保暖内衣成為抗寒必備單品。但有些人卻越著越凍，甚至引起皮膚瘙癢不適，究竟為何？對此，台灣有醫生解釋保暖内衣的運作原理及穿著方式，並指出有3種情況會造成反效果，越著越凍。

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台灣外科醫生江坤俊在當地健康節目《健康2.0》YouTube頻道拆解保暖内衣的運作原理及穿著方式。他首先解釋，保暖内衣並沒有發熱功能，而是因含有成分「聚丙烯酸酯」，作用吸收人體散發的水蒸氣後釋放熱量，即「吸濕保熱」原理，將人體本身的體溫再利用，達到保暖效果。

3種錯誤穿法愈著愈凍

不過，有些人穿保暖内衣不但沒有保暖效果，還感覺越著越凍。江坤俊指出，以下3種情況會造成反效果：

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2類人不宜穿著

最後，江坤俊還特別提醒，有2類人不適合穿保暖内衣。

「肌膚特別容易敏感的人，比如痘痘肌，或是異位性皮膚炎。因保暖内衣保存了體溫，容易使人流汗，而異位性皮膚炎患者出汗就會炎症發作。」

江坤俊建議，這類皮膚敏感人士可以使用洋蔥式穿法，像是裡層穿薄衣，外層穿厚的大衣，也是很好的保暖方式。

專家拆解HEATTECH保暖秘密

在市面上各種保暖内衣產品中，「UNIQLO HEATTECH 保暖內衣」深受港人歡迎。該款保暖內衣是由UNIQLO與日本纖維開發和布料製造商的東麗株式會社（Toray Industries）共同研發。

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》曾邀請時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，原理基於人體於靜止狀態或進行運動時皆會產生「濕氣」，以維持皮膚表面的溫度；如果一般保暖內衣布料的透水氣效果差，皮膚表面的「濕氣」便無法有效排出，並會慢慢凝結成水珠，聚集在皮膚表面與衣服之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

但HEATTECH是因運用了特殊的發熱質料製造，布料由四種不同纖維特殊編織而成，可以吸收人體散發出的水蒸氣，轉換為熱能。當水分子蒸發後會於空氣間遊蕩，而人體散發出的汗液與濕氣形成水蒸氣，也會在肌膚和HEATTECH布料之間的空隙快速移動。

4大保暖物料包括：

嫘縈（Rayon）— 吸濕並將濕氣轉化成熱能

壓克力纖維，或稱腈綸（Micro-acrylic）— 粗細僅為人類髮絲的十分之一，可產生無數纖維空氣層，有效阻隔熱力流失

聚氨酯纖維（Polyurethane）— 彈性佳，不易變形

聚酯纖維（Polyester）— 吸濕及保持乾爽

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中野正海同樣表示，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，甚至會使人感覺愈來愈冷：

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消委會推介6款保暖內衣保溫效果高

消委會早前測試市面上20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常內衣，以及5款適合於運動或戶外活動時穿著的底層衣，測試內容主要比較各樣本的纖維成分吻合度、保暖功能、透水氣效果、排汗快乾功能和耐用程度。

結果發現各樣本在保暖度、排汗、快乾及耐用度等測試項目表現參差，保暖程度尤其懸殊，有15款樣本的保溫效果經洗濯30次後有逐漸增強的跡象，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1clo增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

以下6款為保溫效果升幅達20%的樣本：

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消委會認為，這些樣本之所以在保溫效果有所提升，或與清洗過程令保暖內衣布料變得更蓬鬆有關，纖維間得以保存更多空氣，令阻隔熱量流失的效能上升。

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