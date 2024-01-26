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北上洗牙｜呻香港牙醫「呃錢難預約」　港男北上深圳洗牙　全口潔齒+拋光埋單$42

保健美顏 10:00 2024/01/26

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睇牙最緊要揀有實力？有網民因不滿香港牙醫「食水深」，故早前透過淘寶團購購買深圳牙科診所洗牙服務，形容逐隻牙做拋光收費亦不過42港元，收費遠低於留港消費。不少網民認同內地牙科服務收費的確低廉，但就對牙醫「手勢」及衛生情況較為擔心。

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不滿本地牙醫「貴又難約」 港男寧願北上深圳洗牙

一名網民於網上討論區連登發文，指不滿本地牙醫「呃錢又難book（預約）」，寧可選擇北上深圳睇牙亦不願留港消費。事主指曾往深圳洗牙，透過團購加上手機應用程式預約，收費不過50元人民幣（約54港元），

「真係每隻洗再拋光，唔似香港咁快快手洗兩下就算！」

事主又上載手機程式的預約截圖，當中可見他預約購買「全口超聲波潔牙／洗牙+拋光套餐」，原價378元人民幣（約408港元），團購及各種優惠後折實39元人民幣（約42港元），收費的確非常低廉。

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網民稱事主大膽：出咗事邊個負責？

事主選擇北上洗牙引起不少網民討論，有人就質疑其收費過平，事主則回應指透過淘寶團購的確可獲不少優惠，並以此強調香港牙醫「掠水」。另一邊廂亦有不少人指洗牙亦算小手術，認為於內地進行風險較高「出事唔知邊個負責」，主張安全程度正正是兩地洗牙服務收費不同原因。

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女子上深圳補牙失敗感後悔

內地牙科服務一般收費相宜，但亦非毫無風險。月前有女生就於社交平台發文，指深圳羅湖區有醫院只需數百元即可完成在港要價數千的牙齒療程。然而她發現有關牙醫手勢極差，牙齒被過度打磨至無法恢復，直言對貪平於深圳補牙感後悔。

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