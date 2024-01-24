【中大研究】團隊發現一蛋白成標誌物　助預測急性淋巴細胞白血病復發風險

▲ 中大團隊發現一蛋白成標誌物，助預測急性淋巴細胞白血病復發風險。（中大提供）

急性淋巴細胞白血病（ALL）是最常見的兒童癌症。香港中文大學醫學院進行了一項全國性多中心研究，證實CD9蛋白與ALL病童的預後有密切關聯，可作為預測復發風險的獨立生物標誌物，為臨床治療提供新指引。研究結果已發表於國際醫學期刊Leukemia。

ALL佔所有兒童癌症約30%，當中九成為B細胞白血病（B-ALL），一成屬T細胞白血病（T-ALL）。香港每年約有50個ALL新症，全國則約有15,000個。

中大醫學院兒科學系研究教授李志光表示：「ALL患者即使屬於相同的風險層，治療反應仍然可以存在很大的差異，因此我們致力尋找可靠的生物標誌物以提供預後判斷，為病童制訂更為合適的治療方案。」

該中大醫學院研究團隊曾於2020年發表一項本地單中心研究成果，顯示一種名為CD9的蛋白或許能成為揭示ALL病童預後情況的生物標誌物。團隊發現B-ALL患者癌細胞內的CD9表達存在異質性和亞型特異性，如結合其他高風險因素分析，能有效預測患者的復發風險，但需要進行更大型的研究才能確認CD9對於ALL的真正臨床價值。

中大醫學院兒科學系助理教授梁錦堂解釋：「CD9是一種細胞表面蛋白，早期研究指出CD9參與多種細胞活動，如細胞遷移、黏附和分化，而其表達水平與多種癌症的病情進展密切相關。」

中大醫學院兒科學系系主任兼中大卓越兒童健康研究所所長李民瞻表示：「中大卓越兒童健康研究所一直致力就兒童癌症進行各種尖端研究，透過科研守護兒童健康。由於國內的ALL病童人數遠高於香港，可提供更龐大的醫療數據讓我們進一步驗證CD9判斷ALL預後的能力，因此，團隊於2021年開展全國性多中心研究，探討CD9對ALL病童的影響，乃全球同類臨床研究中最大型。研究結果對本港、內地以至全球的兒童ALL白血病治療影響深遠。」

中大圑隊聯同上海兒童醫學中心教授沈樹紅團隊及聖裘德兒童研究醫院教授裴正康，結集全國20間醫院及醫療中心於2015年至2019年間接受統一治療的3,781個病例，就其CD9表達、臨床及病理數據進行回顧性研究分析，以了解CD9如何影響ALL預後。結果總結如下：

5%的B-ALL患者廣泛呈現高CD9表達，T-ALL患者呈CD9陽性則只有27.9%。在B-ALL患者中，CD9呈陽性的比呈陰性的預後較差，五年無事故存活率較低，累積復發率是前者的兩倍；但同類情況未見於T-ALL患者。

團隊進一步按患者的疾病風險層級分析，發現有中至高疾病風險、CD9呈陽性的B-ALL患者情況最危險，5年內累積復發率高達1%；CD9陰性患者則只有10.5%。

化療後有微小殘留病灶或帶有BCR-ABL1變異的患者，若同時呈CD9陽性，會大幅增加復發率，他們很可能需要進行骨髓移植或接受其他創新治療。

梁錦堂總結：「我們的研究證明，CD9能夠作為有效的生物標誌物，協助識別真正高危的ALL病人，為極高危患者盡早判斷疾病預後，找尋合適的治療方案，降低他們復發的風險，提高整體生存率。我們建議將CD9納入常規的兒童癌症檢測項目，這對疾病預後有重要的臨床意義，為ALL病童的風險分層及治療提供新指引。」

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責怪編輯：陳麗娜