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飲食攻略｜冬天睡醒即落床血壓收縮恐猝死　營養師推薦3大食物通血管　1款多吃防血栓

食用安全 18:54 2024/01/24

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台灣有營養師提醒民眾，天冷時千萬不要立刻下床，並推薦3大「通血路」食物維持血管暢通。

天氣急凍，溫差大容易引發中風、心血管疾病等問題，因此更要注意保暖。台灣有營養師就提醒，天冷時千萬不要立刻下床，應先讓身體及手腳適應，避免肢體因為突然接觸冷空氣而導致血管收縮及受壓。此外，她亦推薦3大通血管食物，以維持血管暢通。

最新影片：

台灣營養師馬鳳吟於個人Facebook專頁上發文，指出冬天本來就屬於心血管問題的好發季節，早上5至9點更是發作高峰期。對此她就說明，身體突然接觸冷空氣會令血管變窄、血壓急速收縮，繼而造成血管壓力增加，容易導致中風及猝死。她提醒民眾，睡醒後不宜馬上下床，應先讓身體及手腳甦醒，然後再緩慢起身，穿上保暖衣物；尤其清晨運動及早起上班的人士，千萬要注意保暖。

另外她亦建議，如果想維持血管暢通，可以多吃「通血路」的食物，並推薦以下3種食物，能有效保護血管、減少血管阻力。

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1. 洋蔥

洋蔥含槲皮素，具有抗氧化功能，能保護血管不被破壞。且洋蔥特有的硫化物二烯丙基硫醚（diallyl sulfide）在接觸到空氣後，會被酵素「蒜氨酸酶」所分解，繼而轉化為大蒜素，能使血流更加順暢，抑制血液凝固，有預防高血壓、動脈硬化、心肌梗塞、腦梗塞等疾病的效果。

2. 合桃

根據台灣食品營養成分資料庫，每100克合桃含有2172 毫克精氨酸，此外還富含維他命、礦物質及不飽和脂肪酸，如「亞麻油酸」及「Alpha次亞麻油酸」。

精氨酸（Arginine）被人體轉換後會生成一氧化氮，作用在血管內皮細胞，讓血管平滑肌放鬆、使血管擴張及減少血管阻力，因此可保護心血管。不過，核桃屬於油脂，一天攝取量應控制在6至8粒，多吃容易導致肥胖。

3. 魚類

魚類含有豐富的Omega-3，如二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），而不飽和脂肪酸具有抗炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能。馬鳳吟建議，平日飲食中可多吃鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、白帶魚及三文魚，不少人遵行的地中海飲食法亦鼓勵一周至少吃2次魚類或海鮮。

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