兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇

▲ 營養師拆解糖果迷思，推介健康茶點選擇。（iStock圖片）

家長常常有一個迷思，覺得吃糖果後的小朋友總是特別好動活躍，到底有沒有科學根據呢？

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暫未有足夠科學證據

事實上，根據國際食品科學與營養雜誌（International Journal of Food Sciences and Nutrition）在2017年發表的研究，分析了共287個年齡介乎8至12歲兒童，他們的每天糖分總攝取量是否與睡覺問題及行為有關，但結果顯示糖分攝取量並不影響兒童的睡眠及行為。

除外，不少研究發現，無論給予孩子糖果或安慰劑，如父母知道孩子吃了糖果，就會估計孩子比平常更為好動，所以影響孩子行為可能是父母對孩子的預期。因此科學上未有定論指進食糖分會影響兒童的情緒。

人工色素與過度活躍關係

不過，除了糖分外，糖果通常含有不同的食品添加劑及人工色素，有研究亦提出它們可能與兒童過度活躍情況有關，色素如誘惑紅AC、淡紅、檸檬黃、日落黃FCF等在部分國家已被禁用或限制使用量。

世界衛生組織建議兒童每日的遊離糖攝取量不多於每日熱量的10％，如能減至5％以下更佳。即相對於一般3至5歲兒童應攝取少於35克糖；6至10歲應少於50克糖，如能減半或以下更好。遊離糖包括食品中添加的糖及天然糖分如蜂蜜、果汁的果糖。

小朋友健康茶點選擇

家長為小朋友準備茶點建議選擇較天然的食物如麥包、焗薯蓉、水果、無添加糖的果乾、無添加的果仁、低脂奶或低糖豆奶等。如需要選擇包裝食物，盡量一星期不多於2次及選擇高纖低糖的餅乾、早餐穀麥類代替蛋糕、曲奇、糖果等零食。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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