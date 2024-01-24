  • 10°C
香港時間 : 2024124日 (週三) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇

兒童健康 18:48 2024/01/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

營養師拆解糖果迷思，推介健康茶點選擇。（iStock圖片）

家長常常有一個迷思，覺得吃糖果後的小朋友總是特別好動活躍，到底有沒有科學根據呢？

最新影片：

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

暫未有足夠科學證據

事實上，根據國際食品科學與營養雜誌（International Journal of Food Sciences and Nutrition）在2017年發表的研究，分析了共287個年齡介乎8至12歲兒童，他們的每天糖分總攝取量是否與睡覺問題及行為有關，但結果顯示糖分攝取量並不影響兒童的睡眠及行為。

除外，不少研究發現，無論給予孩子糖果或安慰劑，如父母知道孩子吃了糖果，就會估計孩子比平常更為好動，所以影響孩子行為可能是父母對孩子的預期。因此科學上未有定論指進食糖分會影響兒童的情緒。

人工色素與過度活躍關係

不過，除了糖分外，糖果通常含有不同的食品添加劑及人工色素，有研究亦提出它們可能與兒童過度活躍情況有關，色素如誘惑紅AC、淡紅、檸檬黃、日落黃FCF等在部分國家已被禁用或限制使用量。

世界衛生組織建議兒童每日的遊離糖攝取量不多於每日熱量的10％，如能減至5％以下更佳。即相對於一般3至5歲兒童應攝取少於35克糖；6至10歲應少於50克糖，如能減半或以下更好。遊離糖包括食品中添加的糖及天然糖分如蜂蜜、果汁的果糖。

小朋友健康茶點選擇

家長為小朋友準備茶點建議選擇較天然的食物如麥包、焗薯蓉、水果、無添加糖的果乾、無添加的果仁、低脂奶或低糖豆奶等。如需要選擇包裝食物，盡量一星期不多於2次及選擇高纖低糖的餅乾、早餐穀麥類代替蛋糕、曲奇、糖果等零食。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

相關文章

兒童健康丨小朋友過瘦不長肉點算好？　營養師教3招飲食貼士助健康成長【附食物推薦】
16:38 2024/01/22
兒童健康丨小朋友過瘦不長肉點算好？　營養師教3招飲食貼士助健康成長【附食物推薦】
兒童健康︱小朋友飲水有學問　營養師教1個方程式計算所需補水量
18:32 2024/01/08
兒童健康︱小朋友飲水有學問　營養師教1個方程式計算所需補水量
兒童健康｜營養師揭小朋友揀飲擇食6大原因　家長必學4招解決子女偏食問題
18:32 2024/01/02
兒童健康｜營養師揭小朋友揀飲擇食6大原因　家長必學4招解決子女偏食問題

你可能感興趣

兒童健康丨小朋友過瘦不長肉點算好？　營養師教3招飲食貼士助健康成長【附食物推薦】
16:38 2024/01/22
兒童健康丨小朋友過瘦不長肉點算好？　營養師教3招飲食貼士助健康成長【附食物推薦】
兒童健康︱小朋友飲水有學問　營養師教1個方程式計算所需補水量
18:32 2024/01/08
兒童健康︱小朋友飲水有學問　營養師教1個方程式計算所需補水量
兒童健康｜營養師揭小朋友揀飲擇食6大原因　家長必學4招解決子女偏食問題
18:32 2024/01/02
兒童健康｜營養師揭小朋友揀飲擇食6大原因　家長必學4招解決子女偏食問題
兒童健康 糖分 添加劑 零食

最高瀏覽

如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
如廁衛生︱下體「生粒粒」異常出血　女子求醫證染「椰菜花」　揭去公廁如廁前少做一事惹禍
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治
猝死危機｜土瓜灣13歲女猝死　家中客廳暈倒　母急報警惜送院搶救不治