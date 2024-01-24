【越野定向】圖出山野中銀人壽慈善賽周日舉行　大會盼促進學生身心靈健康發展

▲ （左起）佛教何南金中學校長馬寶紅、香港青年獎勵計劃總幹事陳潔儀、中銀人壽執行總裁鄧子平、中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚。（梁凱婷攝）

近日學童精神健康問題引起社會關注，香港青年獎勵計劃（AYP）將與中銀人壽於周日（28日），在大埔林村舉行奪分式長途越野定向比賽，促進青年身心靈健康發展。參加者需因應自己能力規劃路程，有中學校長認為活動有助學生放下手機、走出安舒區，並明白到世界很寬廣，面對挑戰時亦有許多解決方法。大會又盼籌得60萬款項，全數用於青年活動及課程。

今屆「圖出山野中銀人壽慈善賽2024」有854人參與，6成為30歲以下青年，當中一半為中學生。大會亦特別設立「世一中同盃」，分為男子、女子及混合組，獲逾20間中學及特殊學校參與，包括佛教何南金中學今年有4隊、共20位同學參賽。校長馬寶紅表示，時下年青人「機不離手」、未能走出安舒區，而活動鼓勵參加者因應自己能力規劃及安排路程、放下手機，包括學習如何看地圖、使用指南針、與人合作，甚至團體精神，認為這些「不是透過讀書可以學到」。

對於本港學童自殺個案持續上升，馬寶紅表示，十分重視有關問題，並觀察到學生經歷3年疫情後，面對很大壓力，「人不是機器，不是話復常就能復常」，不過她認為這個比賽有助學生離開學校環境，「明白到世界很寬、很大，有許多種解決問題的方法」。她又稱，在參與比賽的過程中，學生會不斷面對挑戰，但不重要，最重要是他們可作為一個團隊解決問題，因此非常鼓勵學生參加，期望他們擁有這些「重要的經歷」。

香港青年獎勵計劃總幹事陳潔儀亦表示，「比賽只有1日，1日不能改變世界」，但相信可作為團隊訓練，幫助參加者認識朋友、接觸行山及定向，鼓勵他們「未曾參與過便以此為起點，曾經參加過則繼續持之以恆（keep going）」，將改變延續下去。中銀人壽執行總裁鄧子平則認為，青年在校內學習書本知識外，校外學習亦十分重要，而活動與體能、協作、團體精神有關，對他們將來投身社會有很大幫助，並希望藉此促進學生身心靈健康發展。

本年首辦賽後嘉年華，設有遊戲攤位及工作坊，分別由少年警訊、航海學校、童軍總會、懲教署等單位舉辦。另外，大會亦首度提供表演平台，讓不同背景的青年發揮潛能及才能、與人交流分享，探索自身的無限可能性，包括已邀請本地唱作女子組合Beanies、跳繩隊、警犬隊及少數族裔人士等不同團體到場表演。

「圖出山野」（Rogaine）為奪分式長途越野定向比賽，分為3小時及6小時賽事，參加者可組成2至4人隊伍參賽，並利用指南針及比賽當日派發的地圖，在半小時內策劃比賽路線，在限時內徒步探訪檢查點，以電子控制卡奪取分數。AYP於2007年將比賽引入香港，為青年發展工作籌募經費，如賽馬會愛丁堡公爵訓練營；上屆共籌得40萬元。

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記者：梁凱婷