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傷感時刻︱飛機上最令人動容的一幕　機組人員協助家屬見陣亡士兵最後一面

休閒消費 19:09 2024/01/25

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飛機上最令人動容的一幕。

「機長早安。我想通知你，這趟航班上有HR。」地勤人員跟機長說。HR是否代表Human Resources（人力資源）？不是。飛機上的HR是指Human Remains，即人類遺骸。

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「是軍人嗎？」機長問地勤小姐。「是。」「有專人護送嗎？」「有，我已經給他安排座位了。」「請他到駕駛艙來，並讓他優先登機。」不一會兒，一名身穿制服的年輕陸軍中士走進駕駛艙，機長向他了解護送陣亡士兵的工作。「我能在本航班為你幫忙甚麼事情嗎？」機長問他。「謝謝，沒有。」機長和副機長從座位上站起跟他握手。「你擔任了軍隊中最艱難的工作。」

起飛後不久，艙務長向機長報告。「我剛發現那位陣亡士兵的家人，包括父母、妻子和兩歲的女兒原來都在本航班上，他們一起護送他回家。這家人很沮喪，特別是年邁的父親，他知道兒子就在飛機的貨艙，可是他和家人下機後，無法看到放着士兵的棺柩，不能與他同行一起轉機。

「機長，我們可否幫助他們，抵埗時讓他們在貨艙門外觀看士兵家人被移離飛機？這件事對他們來說太重要了！」

於是，機長聯絡了航空公司和地面緊急支援中心，解釋情況以及士兵家人的需求。兩小時後，機長終於收到回覆。

「機長，抱歉遲了回覆，因為我們需要聯合各方面的協調。抵埗後，護送團隊將迎接飛機，送該士兵的家人前往停機坪和飛機側面。我們安排了一輛貨車裝載棺木，一輛接載家人到出發區並護送到航站樓某私人區域，讓他們跟棺木同處一段時間，之後再護送他們到轉機閘口。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「飛機上的 HR

撰文 : 藍海寧

家庭關係 航空

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