【發展離島】議員看好南大嶼　倡推民宿、打造度假區

▲ 新民黨立法會議員葉劉淑儀。（立法會影片截圖）

立法會大會今日討論由新民黨立法會議員葉劉淑儀提出的無約束議員議案，要求善用土地資源，加快發展離島地區。多名議員發言時表示支持，有議員提議把離島地區打造成旅遊景點。



葉劉淑儀指出，離島現時尚有大批土地未被充分利用作發展用途，促請政府深入研究如何善用離島，尤其是大嶼山的土地資源，為香港社會的重點需要和策略方向提供更多發展空間。

江玉歡倡在南大嶼試推民宿



選委界立法會議員江玉歡表示，隨著消費模式的轉變，遊客對鄉郊自然風情需求大增，其中擁有54個營位的貝澳在假期時常爆滿，可見大嶼山有擴建營位的需要。她建議政府在南大嶼試推民宿，推廣「香港小清新」的概念，吸引海外遊客在香港過夜。



旅遊界立法會議員姚柏良則提議，引入有經驗的旅遊企業，在符合可持續發展及保育原則下，利用好南大嶼的土地資源，打造成高增值度假區，填補香港大型渡假村式酒店的短缺。



經民聯立法會議員林健鋒建議，由單一政府部門負責統籌，成立一個50億基金，全面改善鄉郊管理及發展，包括鄉郊的基礎建設，推廣鄉郊旅遊及文化傳承。又認為政府應和鄉議局加強合作，共同改善離島的交通及民生問題。

謝偉銓：不認同擱置交椅州人工島計劃



建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，政府應檢視郊野公園用地，是否有小部分土地可因應時代變遷及社會需求，而改變用途。最近樓市回落、多幅土地流標，有人建議推遲，甚至擱置交椅州人工島計劃，謝偉銓表明不認同，認為政府要有足夠的土地儲備，改善香港居住環境之餘，對推動產業發展亦非常重要。

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記者：戴朗希