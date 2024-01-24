【DSE2024】劍橋大學在內近80校無公布DSE收生要求　考評局：無海外院校拒再認DSE資歷

▲ 考評局網頁顯示，有近80間海外院校尚未公布2024年文憑試考生入學要求。

2024年中學文憑試（DSE）落實以公民科取代通識科，以及改變科目評級方法等措施，惟考評局網頁上已公布應屆文憑試收生要求的海外大學數目，比去年少了79間大學，當中包括英國劍橋大學在內多間名校，引起立法會議員關注文憑試是否不再獲得認可。考評局回覆表示，相關院校正檢視收生要求，並引述部分院校稱檢視及更新需時，強調「至今沒有任何院校表示不再承認文憑試的資歷」。署理教育局局長施俊輝則表示，局方會向海外院校加強宣傳在今年文憑試落實的優化措施。

升學顧問：試題風波礙大學觀感 個別大學仍有收DSE考生

去年施政報告提出發展香港成為發展國際專上教育樞紐，選委界立法會議員鄧飛今日（24日）在立法會上提出，留意到考評局網頁顯示，為2024年或以後文憑試考生提供入學要求的海外院校數目，比之前約300間，減少約70間，關注有關大學是否自始不再承認文憑試成績，當局如何確保文憑試競爭力不輸其他國際試。

本報對照考評局網頁，目前逾300間非本地高等院校列出適用於2024年前文憑試收生要求，截至今傍晚，其中79間尚未提供「適用於2024年或以後的文憑試考生」收生要求，英國劍橋大學、愛丁堡大學及新加坡國立大學等外國知名大學亦上榜。

施俊輝回應表示，除了近140間內地高校參加文憑試收生計劃，另有約600間境外高等院校認可文憑試資歷，包括英國、澳洲、加拿大及美國等較多港生升學的英語國家地區，以及日韓星等亞洲國家院校，至於在今年文憑試落實核心科目優化措施，局方會進一步加強宣傳，讓海外院校及機構認識文憑試優勢。

考評局轉述部分大學「需時檢視」 施俊輝稱會加強對外宣傳文憑試優勢

考評局回應本報查詢表示，文憑試廣受本港及國際認可，目前共有超過600間海外院校認可文憑試資歷，其中逾300間於考評局網頁刊載其文憑試收生要求，因應2024年文憑試起實施的核心科目優化措施，考評局由2022年初開始聯繫海外的大學與高等院校，以更新其文憑試收生要求，截至本月，網頁已刊載超過220所院校的最新收生要求。對於議員質疑文憑試認受性，考評局解釋，餘下院校正按最新文憑試評核安排來檢視其相關收生要求，局方正密切與相關院校作出跟進，並引述部分院校回覆指，「檢視及更新相關的收生要求需時，將於稍後提供更新資訊」，並強調「至今沒有任何院校表示不再承認文憑試的資歷」。

升學顧問、英識教育創辦人陳思銘向本報表示，未更新收生要求的蘭卡斯特大學仍有招收應屆文憑試考生，估計相關大學只是遲了公布收生要求，不代表不認可文憑試成績，相信不會影響應屆考生入讀海外大學的機會。惟他認同近年發生的通識科改革及歷史科試題風波等，再近上早年高考轉制至文憑試，已令部分英國大學產生不良觀感、「打了折扣」，認為港府需要增強外國大學對文憑試的信心。

施俊輝：一直未放棄設DSE內地試場 重申便利學生無需跨境考試

另外，考評局早前確認應屆內地就讀港人子弟學校約110名考生，須跨境來港應考，被議員問到內地試場進展，施俊輝稱「一直未放棄」，強調在大灣區內地城市增設考場屬便利措施，目的便利與考學校符合資格的學生應考，無需跨境來港，當局會繼續積極跟內地相關部門商討。

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記者：馮琪雅