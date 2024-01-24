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【廣深港高鐵月票】陸頌雄促盡快交代補票安排　A4聯盟：繼續爭取「靈活行」覆蓋至深圳北站

政治 19:47 2024/01/24

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陸頌雄今日帶同高鐵模型「動感號」在立法會會見傳媒。(區綽彥攝)

港鐵宣布廣深港高鐵將於1月25日起，推出兩款多程車票分別為 90 日乘搭 20 程的「20 次計次票」及 30 日乘搭 60 程的「30 日定期票」，站點涵蓋福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、 東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東，令乘客可以享有相當於大約 4%至36%不等的票價折扣。

工聯會立法會議員陸頌雄今日認為，廣深港高鐵多程月票有優惠，概念很好，但仍有改善空間，建議盡快交代細節安排，如更換票種、目的地等補票安排。立法會「A4聯盟」楊永杰、張欣宇、梁文廣、林素蔚表示，是進一步落實關於廣深港高鐵「地鐵化」，將繼續爭取「靈活行」覆蓋至深圳北站以及所有短途經停福田班次，設立常旅客便利過關通道，簡化兩地雙重安檢程序，提升兒童及長者過關效率。

陸頌雄今日帶同高鐵模型「動感號」在立法會會見傳媒建議，盡快交代細節安排，如更換票種、目的地等補票安排；設立更靈活購票安排；截止預約車票時間與內地看齊為30分鐘前；西九龍站盡快落實「合作查閱，一次放行」機制，簡化過關程序。

「A4聯盟」認為，長遠政府則可與內地商討，研究在站內採取「兩地一檢」通關模式、提升內地安檢閘口讀取「回鄉證」、「護照」的軟件系統效能，進一步便利乘客及促進兩地人員融通，務求最大化發揮香港高鐵基建投資的價值，加速大灣區一體化發展。 

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記者：區綽彥

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