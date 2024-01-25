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【玫瑰崗停辦】親述學生被迫轉校情緒困擾求助增加　家長教師去信促教育局及議員介入

社會 00:00 2024/01/25

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灣仔玫瑰崗中學早前宣布將提早兩年停辦，4名家長及教師現身控訴校方過渡方案的投票過程「搬龍門」、有違教育理念。（王韻青攝）

灣仔玫瑰崗中學上月突宣布將提早兩年於9月停辦，多名家長及教師現身控訴校方過渡方案投票過程「搬龍門」，有家長指其子提起被迫轉校時眼泛淚光，有高中家長稱難以為女兒臨時插班入讀合適學校，憂需重讀，學生情緒備受困擾，有教師更透露學生向學校社工求助個案大增。該校一群家長、舊生及教職員將去信教育局及立法會議員要求介入事件，盼讓學生選擇原校就讀至畢業。

斥校方次輪投票「搬龍門」　冀代表百名反對家長去信教育局

校方去年底先後進行兩輪問卷調查，首輪詢問家長會選擇全體轉讀余余振強紀念第二中學的「建議方案」，或「其他安排」，惟兩者均未獲逾半數人支持，故增設次輪投票並將選項「二變三」，將「其他安排」分拆為留在原校就讀至2025／26學年，或自行安排轉校，校方最終執行「簡單多數支持」方案，即安排全校中一至中五級學生轉讀余二。（詳情請【按此】

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該校多名家長及教師化名受訪。中三級家長李太表示，得知部分同級學生對學校歸屬感強，因不捨得分開，致情緒激動，形容事件對他們造成很大傷害、令其情緒變差，其兒子提起事件時，至今仍會眼泛淚光，現時唯有趁取周六回校舉辦活動，盡量爭取時間與同學接觸、聯繫感情。她亦提到，該校學生早前向特首李家超發公開信，惟對方未有聆聽意見，社會亦為他們帶多很大壓力及無形傷害，令學生們十分失落，對此感到心酸，盼站出來為學生取回公道。

家長：兒子提起事件仍眼泛淚光　爭取回校與同學共聚

高中家長張太指，其女兒正就讀的2個選修科較偏門，即將接收該校學生的余二，以至大部分中學均無開設該科，故感到迷茫、徬徨，並憂慮轉校需重讀。她更稱，余二與玫瑰崗中學成績存在差距，故不希望安排女兒轉到該校，最希望留守原校，同時正為女兒另覓直資學校，未有回音。

該校葉老師指，現時有10名高中生選修的中史科，余二未有開設，擔心過渡學生人數不足，不會開設該科，教師亦未能過渡。他直斥校方更改投票門檻、不公開票數屬「搬龍門」、「黑箱作業」，並違反誠信；又批校方急於停辦不負責任，對高中生應考公開試造成極大影響，部分人更產生「強烈被遺棄感覺」，對社會反感及失望。他更透露，近日學生向社工求助個案大增，惟開學後社工離職，至今未填補空缺，更提到教育局局長蔡若蓮曾要求校方多關心學生，惟現時成效有目共睹，又指各方做好溝通便不會造成今次事件發生。

教師：部分學生感到「被遺棄」　對社會失望反感

葉老師亦表示，是次行動代表早前投票反對轉到余二的逾百名學生，以及抱持共同想法的家長、舊生及教職員的聲音，反對校方迫使全體學生轉校，促請教育局介入事件，期望他們尊重所有家長意願，讓學生可選擇原校讀至畢業。

教育局回覆指，曾與辦學團體及學校代表會面，已責成辦學團體及學校適時跟進，為學生、教職員和家長提供合適支援，包括為轉讀余二的學生修讀高中選修科目作出妥善安排。立法會教育事務委員會主席梁美芬昨表示，校方本應給學生留出更多適應時間、檢討更好的處理措施讓學生平穩過渡，非朝令夕改；教育局及校方亦應注意安撫學生情緒，盡量減少停辦對學生的影響；教育局也應該更嚴格地要求辦學團體，提早預示重大變化，避免此類事情再次發生。

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記者：梁凱婷

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