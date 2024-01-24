【食物中毒】膳食供應商疑未煮熟「墨西哥汁豬扒」　27名庇護工場學員食物中毒

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衞生防護中心今日公布，一宗食物中毒的個案。兩個群組，共27人食用一間食物供應商「龍記飲食有限公司」提供的午餐後，分別於兩日內先後出現腹瀉和嘔吐。衞生防護中心懷疑涉及的食物為墨西哥汁豬扒，懷疑有關食物未有徹底煮熟及長時間貯存在不適當溫度。調查仍在繼續。

首個群組涉及柴灣一間庇護工場的19名學員和四名職員，包括九男14女，介乎21至76歲。三名受影響人士曾經求醫，無須入院。第二個群組涉及沙田一間庇護工場的四名學員，包括一男三女，介乎37至66歲。一名受影響人士曾經求醫，無須入院。

所有病人均於一月二十二日進食由食物供應商「龍記飲食有限公司」提供的午餐，約七至28小時後先後出現腹瀉和嘔吐等病徵。衞生防護中心的流行病學調查顯示，食物中毒個案可能由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，並已安排收集病人的糞便樣本作檢測，以確定病源。衞生防護中心懷疑涉及的食物為墨西哥汁豬扒。

食物安全中心已於昨日（23日）和今日(24日)到該食物供應商的廠房視察，食安中心初步調查懷疑有關食物未有徹底煮熟及長時間貯存在不適當溫度。調查仍在繼續。衞生防護中心人員已視察該兩個庇護工場，向對方建議所需的預防措施，包括徹底消毒清潔以及注重個人和環境衞生；並對工場進行醫學監察。

衞生防護中心得悉「龍記飲食有限公司」亦有供應食物予其他庇護工場和學校等，並已聯絡有關機構，經調查沒有發現其他人士受影響。中心的調查仍在繼續。衞生防護中心表示，由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的食物中毒，通常與受交叉污染、未徹底煮熟或在不適當的温度貯存過久的肉類及肉類食品有關。潛伏期由六至24小時不等（通常10至12小時）。常見症狀包括劇烈腹痛和急性腹瀉。