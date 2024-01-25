【基本法23條】李家超：政府準備工作處於衝線的直路上 將設「應變反駁隊」（不斷更新）

▲ 行政長官李家超。（林宇翔攝）

特首李家超今日早上十時半到立法會出席互動交流答問會。

行政長官互動交流答問會今日舉行，是次答問會分兩節舉行，主題分別是「推動盛事經濟」及「《基本法》第二十三條立法」。他透露，23條的立法，政府的準備工作已進入最後階段，處於衝線的直路上；成立應變反駁隊 特別針對社交媒體。

解說工作方面，李家超表示，會做系統性建設，設幾個專隊做解說工作，保安局局長、律政司司長和特首是主要解說官員，其他官員也會參與解說工作。會分為核心隊伍和支援隊伍，特首和律政司作核心解說隊伍，其他協調方面，政務司司長和財政司司長也會做協調工作，協調不同領域。層面方面，會和商界、媒體、外國總領事、商會解說。地區層面，有新的區議會，會推動解說工作。人大層面也會參與，整個特區政府也會參與。

他透露，也期望與國際解說，期望議員助向國際解說。

【12:06】

李家超在總結發言表示，基本法23條立法工作刻不容緩，大家共識是「早一日得一日」。議員指出特區履行憲制責任的時候，要將23條立法要和人大528決定《港區國安法》連結起來，構建具前瞻性的國家安全法律體系。他透露，23條的立法，政府的準備工作已進入最後階段，處於衝線的直路上。

【12:00】

李家超：成立應變反駁隊 特別針對社交媒體

李家超透露，會強化應變反駁隊，過去經歷睇到，敵對勢力利用文宣工作在互聯網做大量抹黑歪曲事實工作，相信在今次立法工作會再出現。他稱，會成立相關方面的反駁隊，特別針對社交媒體。

【11:55】

應對科技變化 葉劉淑儀倡用實務守則更新執法權力

李家超指，英國最近制定的國家安全法律很嚴厲，英國新定法例裏面，只需要政府一個官員，就可以不批准一個人有帳戶，因為國家安全的理由，甚至要求接受測謊機檢查測。

李家超表示，香港一定會參考外國法律，但什麼方面適用於香港會全面審視。他感謝議員提及，科技千變萬化如何處理，用附表或守則方式去處理，不用修改主體法例。

新民黨葉劉淑儀表示，該黨無論「老將」和「小花嫩草」也支持。她提到英國最近立的國家安全法，比香港的嚴苛得多。她建議，參考英國，針對科技層面，可以用實務守則更新執法權力。

【11:50】

自由黨張宇人表示，自由黨支持23條立法，刻不容緩。

【11:46】

經民聯林健鋒表示，經民聯和工商界全力支持，政府盡快就基本法23條立法，對日後招商引資和經濟發展起推動作用，認為現在是好時機。他指，在外一定有人借勢炒作，如何回應惡意抹黑香港言論或行為，以穩定市民和投資者信心。

選委界馬逢國問及，立法建議，會否將過去變化？而產生的新安全風險，採取新的措施，並且包含在條例裏面？如何採取措施，做好特別對創意文化工作者，受誤導而產生的疑慮。

【11:40】

李家超表示，與外國的國家安全法律相比，香港的法例是「大巫見小巫」，英國最少有14部法律講國家安全，新加坡最少六部講安全，香港只有《港區國安法》，但仍然被抹黑。

他透露，解說方面，政府已經準備，直接聯繫機制。即是大家可以有聯絡的方法，針對某個議題，有些資料需要政府提供去解說，可以透過機制聯絡政府。

李世榮問及，如何動員全社會配合相關立法工作。

民建聯李世榮：如何動員全社會配合立法工作？

【11:37】

G19召集人、議員謝偉銓表示，代表G19支持，盡快立法。

工聯會立法會議員梁子穎表示，堅定支持23條立法，現時情況在一架車「甩咗個轆」在路邊，無法前行。政府應該加大力度速度，給予草案在立法會審議。他問及，條例草案的罰則是否有足夠阻嚇性？

李家超：將設數個專隊進行解說工作 期望議員助向國際解釋

【11:33】

李家超表示，要處理好《23條》和《國安法》的關係，更加要做好要解說工作。解說工作方面，會做系統性建設，設幾個專隊做解說工作，保安局局長、律政司司長和特首是主要解說官員，其他官員也會參與解說工作。會分為核心隊伍和支援隊伍，特首和律政司作核心解說隊伍，其他協調方面，政務司司長和財政司司長也會做協調工作，協調不同領域。層面方面，會和商界、媒體、外國總領事、商會解說。地區層面，有新的區議會，會推動解說工作。人大層面也會參與，整個特區政府也會參與。2019年後，相信社會會有共識。

他透露，也期望與國際解說，期望議員助向國際解說。

【11:26】

李家超表示，數據安全非常重要，不止資產，在大國，博弈期間，某程度上是工具和武器，科技變化日新月異，速度比想像中夠快，如何定立一條法例，既可以處理科技演變，也不要被科技帶着法律走，更希望在立法裏面有方法，可以處理新問題。他希望，條例處理到科技中立性，不會因科技日新月異而需要經常修改，會參考外國。

【11:16】

李家超在第二部份開場發言表示，《基本法》23條立法，是特區憲制責任，但香港回歸20多年仍未履行，在去年《施政報告》裏面，要在今年完成立法，履行憲制責任，大家不可以忘記2019年港版「顏色革命」、「黑暴」所帶慘痛經歷，危害國安風險真實，每日存在，敵對勢力虎視眈眈。

管浩鳴關注條例灰色地帶

選委界管浩鳴表示，絕大部份市民願意履行維護國家安全責任，現時市民比較關注條文是否容易理解，會否容易陷入灰色地帶？英文作為藍本，中文作為翻譯，市民擔心存在不同詮釋方法，政府用什麼方法做好宣傳解說工作，會用簡單易明方式讓市民了解最準確消息。

選委界黃錦輝關注，AI和大數據流行，最近網上有條AI生成視頻，生成李家超的影片欺騙市民。制定條例草案時候，會否涵蓋AI和大數據層面？

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記者：區綽彥