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【盛事經濟】謝偉俊指政府「親小紅書」遠市民　李家超：反對挑撥矛盾說法【不斷更新】

社會 10:48 2024/01/25

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特首李家超。（資料圖片）

特首李家超今日（25日）早上10時半到立法會出席互動交流答問會。是次答問會分兩節舉行，主題分別是「推動盛事經濟」及「《基本法》第二十三條立法」。

【10:55】

李家超表示，同意在場地方面香港要加把勁，期望啟德體育園今年底可落成。現時舉辦會議一般是在灣仔及博覽館，已「差不多用盡」，亞博館會有擴大工程，現時必須「追時間」。

至於會否在新界區及北部都會區舉辦活動，李家超表示肯定，18區亦會舉辦不同主題活動，望做到較主題性及具持續性的吸引點。  

【10:35】

李家超表示，自從去年全面通關，香港舉辦多項大型盛事，今年盛事亦將繼續「一浪接一浪」。他指每150萬名旅客訪港，便會帶來0.1%的經濟增長。

立法會議員謝偉俊表示，投入盛事要有和諧的社會氣氛，近日不少政府政策引起市民爭論，加上有執法人員持續「高壓執法」，更指有人認為政府「親小紅書，遠納稅市民」，難積極投入參與盛事。李家超稱，政府政策會照顧各階層需要，反對挑撥矛盾的說法，並批評有人用字迂腐危險。

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記者：黃穎津

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