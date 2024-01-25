香港小姐丨利愛安誕可愛B女榮升媽咪　東涌羅浩楷騷女兒照：希望你健康成長

▲ 曾報名參加港姐的利愛安升呢做媽媽。

恭喜恭喜，曾報名參加港姐的利愛安榮升媽媽啦！2021年港姐面試首日，因一句話「I come from Tung Chung」獲封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安，去年8月公佈陀B。

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利愛安母女大手牽小手

昨日（1月24日）利愛安於IG上載兩張B女相兼以英文撰文，她透露女兒於1月16日出世，另外利愛安更分享當媽媽的感受。

她表示：「你在我肚子裡已經9個月了，現在我們歡迎你來到這個世界。當你探索世界時，你會渴望奇蹟。對於我最親愛的女兒Tilda，媽媽希望你健康成長。 我和爸爸希望你在自己的道路上能成功。」

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利愛安戀愛經驗淺

從相中所見，B女眼大大，似乎遺傳了利愛安的一雙大眼，其中一張相見利愛安捉住B女的手仔，真是超有愛！

落選港姐利愛安與TVB簽3年合約，曾客串劇集《愛.回家》、《寵愛Pet Pet》以及《你好，我的大夫》。自從陀B後，她就減少幕前工作專心養胎，奉女成婚的利愛安於去年12月初宣布榮升人妻。

利愛安曾經接受TOPick訪問，她直言戀愛經驗不多，只於幼稚園時談過一段純純的Puppy Love，當時說到擇偶條件，表示：「他需要先了解我，成為我的好朋友，另外他要是一位友善、有風度和上進的人，還跟我的家人好好相處。」

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