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機艙廣播丨快運機務長溫提乘客7°C返工注意保暖　港女感窩心：心情稍有好轉

休閒消費 10:26 2024/01/25

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香港快運一名男機務長日前在大阪返港的航班上，作機艙廣播鼓勵乘客，並提醒7°C返工要注意保暖，一名港女乘客分享影片讚揚機務長的廣播窩心。

在飛機航班上，一般只有冷冰冰的機艙廣播，日前香港快運一班從日本大阪返港的航班，乘客卻聽到一段暖心廣播。一名港女在社交平台上拍片分享，在該航班飛抵香港後，聽到一名男機艙服務員用廣東話廣播，著乘客不要太傷心難過，且翌日天氣低至7度，提醒乘客返工要注意保暖，讓本來心情不佳的港女感到窩心：「落機心情稍稍轉好。」

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該名港女昨天（23日）在其instagram專頁分布了一段短片，稱日前乘搭香港快運航班從日本大阪回程返港。當航班安全降落地面後，一名男機艙服務員用廣東話作廣播機艙廣播，並非平日聽到一本正經的「多謝乘搭」之言，而是以幽默語氣向乘客慰問道：

都希望你唔好太過傷心同埋難過，始終你哋啱啱去完大阪，跟住又要搭我哋香港快運去東京、名古屋咁樣。

機艙服務員深知很多乘客返港後對即將上班感到失落，且氣溫即將急降，會失去上班動力，故繼續安慰乘客，並提醒大家注意保暖。「返工搵錢係無可避免㗎，不過好遺憾嘅係，聽日（氣溫）會跌到落7度。早啲休息，聽日再著多啲衫，好好上路。好，各位返工加油，拜拜。」

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在影片末段聽到有零碎的掌聲。港女在帖文中表示，自己在回程當天稍有不快之事，全日都感到好灰、好繃緊，多謝機艙服務員送上幽默窩心祝福。

落機心情稍稍轉好，起碼全日第一微微笑返……人生的確需要幽默感。

大部分網民均讚揚該名機艙服務員充滿幽默感，用廣東話廣播也很有親切感；惟機艙服務員一句「好好上路」引起網民爭論，認為在航班上說出來「大吉利是」，「好好上路，開飛機咁講好咩」、「可唔可以唔好用『上路』……點解銀耳」，不過有人卻正面解讀：

點解大家覺得好好上路係指嗰程飛機嘅，我一直都以為佢係指我著多啲衫好好上路返工搵錢，唔會覺得唔pro 呀，佢講中我嘅心聲呀。

有網民更表示剛乘搭同一航班，證實該名男機艙服務員是機務長，其中一名港媽直指他為人風趣，還慰問幾位小朋友是否做完功課，同樣贈了「四字詞」：「佢問咗幾個小朋友都未做晒功課，叫佢哋快啲做埋佢『時日無多』，大人唔好為咗去福岡搞到第日工都唔返，大家聽日繼續安心上路。」

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責任編輯：王明芳

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